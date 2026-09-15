David Torres Valencia, 15 SEP 2026 - 10:40h.

El conjunto ché no cree que tenga al entrenador antes del parón

Los primeros minutos de Braulio como director deportivo del Valencia CF: "¿Qué tal jefe?"

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El Valencia CF busca entrenador a contrarreloj, pero también con cabeza. Acaba de aterrizar Braulio, hay que ver cuánto hay en caja y, después de romper con Carlos Corberán tras un inicio de temporada con un solo punto en cinco jornadas, ver el perfil. La destitución del técnico llegó acompañada de la salida de Ron Gourlay y de una profunda remodelación de la estructura deportiva. Braulio Vázquez ha asumido la dirección deportiva y tiene como primera misión encontrar un entrenador que cambie la dinámica del equipo. Los principales candidatos eran Ernesto Valverde y José Luis Mendilibar, este último según ha podido saber ElDesmarque, ha dicho que no.

La idea es determinar exactamente cuánto dinero hay para firmar al nuevo entrenador y qué le quedaría a este para los fichajes después. Ese dato es clave antes de definirse por uno u otro candidato. El Valencia CF busca y está lanzando globos sonda a los que más le gustan. Hay algún tapado más.

Tras el no de Valverde y Mendilibar, Javier Aguirre entra en la terna con otros candidatos por delante

En este escenario, Cuadro Titular de FOX, también asegura que Javier Aguirre está en la lista. Y es verdad, su perfil encaja pero no es el primero ni está viajando a Valencia ahora, ni tan siquiera negociando. El técnico mexicano, que dejó la selección de su país después del Mundial de 2026, vuelve a estar relacionado con un banquillo de LALIGA EA Sports. El ‘Vasco’ conoce perfectamente el fútbol español después de haber dirigido, entre otros, a Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca y su perfil de entrenador experimentado y acostumbrado a asumir proyectos con dificultades encaja con el escenario que se encontrará en Mestalla. Pero hay más tapados.

Después del no de Ernesto Valverde, José Luis Mendilibar también fue una de las alternativas iniciales, pero el extécnico de Sevilla y Eibar, entre otros, ha rechazado la propuesta.

Hay otros candidatos por delante de Aguirre. Ha sonado y gusta Jagoba Arrasate, pero hay más tapados con los que el Valencia CF ha contactado. Cabe recordar que en el pasado Aguirre y Braulio tuvieron sus más y sus menos por el fichaje de Moi Gómez, como Arrasate con Maffeo, al que sacó de un entrenamiento.

Mejor acertar que precipitarse

La realidad es que el contexto obliga al Valencia a acertar mucho más que a precipitarse. El equipo ocupa la última posición después de cinco jornadas y afronta una semana exigente con el partido ante el Alavés de esta misma tarde como primera prueba para Óscar Sánchez, entrenador del filial que ha asumido provisionalmente el cargo pero que, salvo sorpresa, será quien se siente en Mestalla este domingo.