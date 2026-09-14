Ángel Cotán 14 SEP 2026 - 17:38h.

El mítico portero valencianista analiza los últimos movimientos del club

Cuánto dinero le ha pagado el Valencia a Osasuna por Braulio Vázquez y quién es su sustituto

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El arranque de temporada del Valencia CF pedía a gritos un giro radical y el club sorprendió con una doble salida tras la derrota en el Ramón Sánchez-Pizjuán. De una tacada, Carlos Corberán y Ron Gourlay pasaban a ser historia en el club ché y se activaba la búsqueda de sus sustitutos. Tras una larga lista de decepciones, el nombre de Braulio Vázquez vuelve ilusionar a la afición, aunque Santi Cañizares no logra entender al flamante director deportivo.

El mítico portero valencianista, ahora comentarista y tertuliano deportivo, analizó los últimos cambios de su querido equipo en Tiempo de Juego COPE. Allí, además de valorar las salidas de Corberán y Gourlay, Santi Cañizares analizó la llegada de Braulio y se mojó con el futuro entrenador.

Santi Cañizares y la respuesta de Braulio Vázquez al Valencia CF

El que fuera portero internacional comenzó su intervención explicando lo que hay detrás de los despidos: "Yo no pensaba que iba a caer Carlos Corberán y lo voy a explicar, porque tiene una explicación. Él era un entrenador de la cuerda de Ron Gourlay, Ron Gourlay era de la cuerda de Peter Lim y la cuerda ha ido por el aire. Lo que no es normal, que no sucede en el Valencia, es que si tienes plena confianza en tu director y tu director renueva al entrenador, te cargues a los dos en el mes de septiembre. Eso pasó una vez ya, aunque de forma distinta, tras ganar la Copa del Rey".

A renglón seguido, Cañizares no ocultó su gran sorpresa con el sí de Braulio Vázquez al Valencia: "La noticia es que no se fichaba a alguien realmente profesional para la dirección desde la época de Mateu Alemany. Llega Braulio Vázquez, no sé cómo se mete en este lío, es un gran director deportivo, un buen ejecutivo. No sé porqué se mete en este lío porque ya ha estado aquí. El salto es al vacío, cuando venga aquí va a ver que no se puede trabajar, y con el mercado cerrado".

Por último, y al ser cuestionado directamente por el nombre de Ernesto Valverde, el ahora tertuliano apostó por un perfil como el del Txingurri: "La primera decisión es firmar a un director deportivo preparado y evidentemente el tío preparado pues firmará a un entrenador como Ernesto Valverde. Lo que necesita el Valencia, un buen entrenador".