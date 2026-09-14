Juan Pérez 14 SEP 2026 - 14:32h.

Las autoridades le retiraron el carnet de conducir tras chocar con su coche de lujo

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Daniel Maldini, hijo de la leyenda Paolo Maldini, vive un calvario en las últimas horas tras dar positivo el alcohol al verse envuelto en un accidente de coche en la madrugada del domingo en Milán. A sus 24 años y justo después de anotar el gol de la victoria para el Cagliari en la Serie A, el mediocentro ofensivo pasó por el hospital antes de perder su carnet para conducir por superar la tasa máxima permitida con todo lo que eso conlleva para su figura.

El Porsche Carrera 4 de Daniel Maldini fue parte de un siniestro a eso de las 05:15 de la mañana en un accidente donde hay implicadas seis personas según la narración de los medios italianos. Con seis implicados, ninguno con heridas graves, la situación del jugador empeora tras los controles de alcoholemia correspondientes que dejaron 0,91 y 089 gramos por litro, casi el doble del máximo legal permitido en Italia (0,5).

Con un procedimiento abierto ante las autoridades y la confirmación de que el jugador no tiene lesiones serias, su imagen parece el aspecto más preocupante de la situación ya que salió del centro médico durante la mañana tras ser examinado. A nivel particular el caso se puede complicar con el análisis toxicológico, ya que algunos medias en Italia apuntan a un resultado positivo en el test previo que todavía debe pasar por el laboratorio.

Según la versión más repetida, Daniel Maldini no le dejó el paso a un Golf que circulaba por Via Caracciolo en el que viajaban un hombre y una mujer. Esto generó la colisión, haciendo que el Golf chocara contra un SUV Mercedes GLB estacionado, que resultó dañado en el lado del conductor. Tres ambulancias, un vehículo médico y varios test más tarde, todos acabaron en el hospital sin problemas graves.

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El Cagliari todavía no se ha comunicado públicamente después de tener al jugador como uno de los héroes del fin de semana, por lo que la lógica apunta a un avance en la investigación antes de dar el primer paso. A pesar de que hay titulares como el de la Gazzetta dello Sport donde hablan directamente del positivo en drogas, los análisis todavía están pendientes. Según el medio el club está temblando al igual que el jugador, que debe volver hoy a Cerdeña para incorporarse al grupo.