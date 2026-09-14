Juan Pérez 14 SEP 2026 - 13:47h.

Un viaje de apenas unas horas con el zumbido del Balón de Oro en el aire

Mourinho pasa de Lamine Yamal y su reivindicación del Balón de Oro: "Lo respeto, pero no comento"

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La presencia de Jorge Mendes en el entorno de un club como el FC Barcelona siempre acompaña un buen paquete de rumores sobre sus jugadores, aunque en el caso del conjunto blaugrana la actualidad no permite dudar. El actual estado de forma del conjunto Hansi Flick no permite pestañeos ni siquiera cuando el representante de Alejandro Balde y Lamine Yamal entra a escena.

La burbuja del Balón de Oro con Lamine Yamal volcado en la carrera para el galardón deja espacio para imaginar que esa puede ser la razón principal para entender por qué Jorge Mendes está en Barcelona. El apoyo a su jugador en un momento crucial de su carrera a sus 19 años es el punto de partida de las especulaciones tras la información de Sport, que ha confirmado la presencia del portugués en la Ciudad Condal.

Aún así las aristas del mercado de fichajes siempre pausan el discurso del aficionado culé, porque bajo el paraguas de Mendes están tanto el '10' del Barça como su amigo Alejandro Balde. El lateral izquierdo dio un paso atrás la temporada pasada en cuanto a explosividad y nivel, y en la 26/27 ha empezado un peldaño por debajo de lo esperado tras la decisión de Flick de colocarlo en el mercado ante la irrupción de Xavi Espart.

A esta hora todavía no hay confirmación de una reunión entre FC Barcelona y Jorge Mendes, pero no se descarta una toma de contacto en algún momento del día a sabiendas de la gran relación entre ambas partes. De hecho las penurias económicas del Barça han tenido como gran socio a Mendes en momentos importantes, por lo que la sensatez ante cuestiones claves como el caso Balde pasan por la conversación constante a lo largo de la temporada. Con tres competiciones por delante, la actitud y el buen hacer, empujan a pensar que a día de hoy es difícil imaginar una decisión, pero con el poder de un agente como el portugués, no es extraño imaginar un contacto en algún momento de la tarde.