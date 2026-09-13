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El gesto de Joan Laporta tras ganar al Levante: sonriente y cuatro dedos por los goles del Barcelona

El gesto de Joan Laporta tras ganar al Levante: sonriente y cuatro dedos por los goles del Barcelona
Los cuatro dedos de Joan Laporta tras ganar al Levante. ElDesmarque
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El FC Barcelona venció al Levante UD por dos goles a cuatro y se coloca como líder con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Aunque el duelo se les complicó a los de Hansi Flick, finalmente lograron sentenciar el resultado con un gol en los minutos finales. Tras el encuentro, se pudo ver a Joan Laporta salir sumamente alegre del Ciutat de Valencia, en la parte de atrás de un coche, con gesto sonriente y haciendo el gesto de los cuatro dedos, uno por cada uno de los goles que anotó su equipo en el coliseo granota.

Puedes verlo en el vídeo superior que encabeza la noticia.

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