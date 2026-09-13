Fran Fuentes 13 SEP 2026 - 22:09h.

El presidente, visiblemente satisfecho tras el triunfo de su equipo mientras abandonaba el estadio Ciutat de Valencia

Hansi Flick desvela que él no elige a los lanzadores de penaltis del FC Barcelona y 'salva' a Xavi Espart: "Culpa mía"

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El FC Barcelona venció al Levante UD por dos goles a cuatro y se coloca como líder con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Aunque el duelo se les complicó a los de Hansi Flick, finalmente lograron sentenciar el resultado con un gol en los minutos finales. Tras el encuentro, se pudo ver a Joan Laporta salir sumamente alegre del Ciutat de Valencia, en la parte de atrás de un coche, con gesto sonriente y haciendo el gesto de los cuatro dedos, uno por cada uno de los goles que anotó su equipo en el coliseo granota.

Puedes verlo en el vídeo superior que encabeza la noticia.