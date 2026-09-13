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Uno por uno del FC Barcelona ante el Levante: sufrimiento final, varios notables y dos suspensos

El FC Barcelona celebra uno de los goles al Levante
El FC Barcelona celebra uno de los goles al Levante. David González (LALIGA)
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El FC Barcelona sacó adelante un partido que se le complicó más de lo previsto ante el Levante. Los azulgranas se impusieron por 2-4 en un encuentro en el que tuvieron que reaccionar ponerse tres goles por delante en el marcador, y en el que tuvieron que terminar imponiendo su pegada para sumar una nueva victoria en LALIGA. A continuación ponemos notas a los jugadores azulgranas, uno por uno.

Joan García (6): Tuvo un par de jugadas en las que se vio exigido en los primeros minutos, pero resolvió bien.

Eric García (6): Buen partido a nivel defensivo, aunque por momentos sufrió con Brugui.

Pau Cubarsí (7): Se hartó de interceptar y recuperar balones, y fue capital, como de costumbre, en la salida de balón. Brugui le hizo un regate endemoniado en el segundo gol granota.

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Gerard Martín (5): Aunque estaba de central zurdo casi parecía un lateral, siempre pendiente de la espalda de Xavi Espart, que estuvo muy ofensivo. Lesionado y sustituido al descanso.

Xavi Espart (7): Fue un gran partido por su parte, especialmente en el plano ofensivo, donde marcó el primer gol del encuentro apenas a los cinco minutos. Sin embargo, fruto del agotamiento, regaló un gol en los minutos finales con un pase hacia atrás en el que no se entendió con Christensen y aprovechó Iván Romero.

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Rodri Hernández (7): Omnipresente. Abarcando mucho terreno y jugando fácil. Se hartó a recuperar balones en el centro del campo, bien por entradas, intercepciones o por puro posicionamiento táctico.

Pedri González (5): Mucho fútbol control, pero le faltó un poco más de decisión y intención.

Fermín López (5): No estuvo mal, porque tampoco restó, pero estuvo lejos de su mejor versión. Le costó aparecer entre líneas y encontrar situaciones de gol.

Lamine Yamal (8): Algo impreciso en el regate. Marcó dos goles, uno a puerta casi vacía gracias a un jugadón de Raphinha, y otro de penalti.

Anthony Gordon (4): Poco participativo, lo intentó en alguna acción personal pero no le salieron las cosas.

Raphinha (8): Otra gran actuación del brasileño, que hizo una jugada espectacular para asistir a Lamine Yamal en el segundo gol. Incansable.

Las notas de los suplentes frente al Levante UD

Andreas Christensen (5): Correcto casi todo el tiempo, pero de una indecisión suya con Xavi Espart llegó el primer gol del Levante.

Marc Bernal (5): De un error suyo surgió el segundo gol del Levante, pero luego movió bien el balón e incluso asistió

Dani Olmo (4): Poca presencia en el partido.

Karim Adeyemi (7): Aprovechó sus minutos marcando un auténtico golazo.

Joao Cancelo (5): Correcto a nivel defensivo, tampoco tuvo tiempo de hacer más en ataque.

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