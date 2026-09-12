Alberto Cercós García 12 SEP 2026 - 12:46h.

Hansi Flick habla de la motivación de su FC Barcelona tanto en Liga como en Champions

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El Barcelona llega a la quinta jornada de LaLiga lanzado y con Hansi Flick disfrutando de un inicio de temporada prácticamente inmejorable: cuatro victorias en cuatro partidos ligueros y un contundente 5-1 al Feyenoord en el estreno de Champions. El técnico alemán ha comparecido esta mañana ante los medios en la previa del duelo frente al Levante, con la actualidad azulgrana marcada por el gran momento del equipo, la competencia interna y las expectativas que ya rodean a una plantilla que el propio Flick considera mejor que la de la pasada temporada. El entrenador, además, ha insistido en la necesidad de mantener los pies en el suelo y no cambiar la actitud que ha llevado al Barça a arrancar con pleno de triunfos.

Hansi Flick habla alto y claro

El alemán está muy contento con el inicio que su equipo está cuajando. "Es el camino en el que tenemos que jugar. No es nada especial. Sabemos que en el fútbol todo puede cambiar rápido. Me gusta que estemos disfrutando de esta situación porque si cambia algo en esta actitud, iremos en la dirección equivocada. Nuestro objetivo y lo que queremos siempre es hacerlo mejor. Es el trabajo de jugadores y técnicos. Tener el hambre de mejorar. Es lo que queremos hacer".

Las rotaciones, ante el Levante, seguirán. "Tenemos dos o tres jugadores por posición y los futbolistas tienen que aceptar que otros pueden jugar. Ya dije que estaba contento con lo que estaba viendo en los entrenamientos. Nada ha cambiado. Estamos en un momento bueno y tenemos que continuar en este camino".

Flick reconoce que esta plantilla es mejor que la del año pasado. "Creo que en general puede ser así. Hemos mejorado en el ataque, pero también en el medio, con jugadores como Rodrigo que se han unido a Pedri, Gavi…. Y cuando vemos la defensa, veo a Cubarsí está a otro nivel después del Mundial. Está con confianza, focalizado, ha mejorado físicamente".

Cómo motivar a sus jugadores. "La Champions es un sueño pero ganar tres veces la Liga de forma consecutiva sería impresionante. Para mí, lo importante es cómo entrenamos cada día y nos mantenemos en la mejor forma. Cómo nos cuidamos, cómo descansamos, cómo nos mentalizados. Voy a apoyar a los jugadores. Ellos tienen que pensar cómo alcanzar su máximo nivel y nosotros tenemos la infraestructura de profesionales para dárselos. Los días entre partido son muy importantes. Hemos mejorado incluso en nuestras instalaciones. Ya ha podido ver el gimnasio nuevo que lo vamos a tener listo pronto y eso será bueno para los jugadores que podrán recuperarse mejor. Si el entorno mejora, todo es mejor".