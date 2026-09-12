David Torres 12 SEP 2026 - 03:25h.

Unas 200 personas se congregaron en Paterna a la llegada y la salida de los jugadores

Aficionados del Valencia CF despiden al autobús con insultos en Sevilla: no se salvó nadie

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ValenciaUnos doscientos aficionados del Valencia CF siguieron las protestas que empezaron en el campo del Sevilla y recibieron con gritos e insultos al autobús del Valencia CF en el que viajaban los jugadores del conjunto de Mestalla y el cuerpo técnico encabezado por Carlos Corberán tras la dura derrota en Sevilla que confirma que este es el peor inicio de LALIGA en toda la historia de la entidad.

"Corberán, dimisión"; "Jugadores mercenarios"; "Jugadores perros" y otros insultos fueron proferidos cuando el autobús che llegó a la Ciudad Deportiva de Paterna pasadas las dos de la mañana.

Salieron escoltados por la policía

Peor fue cuando tuvieron que abandonar el recinto en coches particulares. No en vano, en ese momento la policía tuvo que hacer un cordón para evitar que los aficionados congregados impidieran la salida de los coches de los jugadores y el cuerpo técnico que, poco a poco fueron saliendo entre gritos y cánticos contra los protagonistas del peor arranque de la historia del Valencia CF pasadas las dos de la madrugada.

Ni las palabras de Maffeo, Gayà, Pepelu o el propio Corberán calman los ánimos de una hinchada dispuesta a protestar hasta que algo cambie en el club tras un mercado de fichajes insuficiente, una temporada de sufrimiento y un entrenador que ha agotado su crédito a ojos de buena parte de la hinchada.

El equipo es colista con un punto de 15 posibles, ha marcado únicamente un gol y no da la sensación de poder revertir la situación. Han pasado cinco jornadas pero el riesgo de despedir Mestalla en Segunda División es evidente y la afición está harta, desde Peter Lim hasta el último de los jugadores pasando por la directiva o el cuerpo técnico.

El martes, nuevo partido en Vitoria y, hayan o no resultados positivos, el domingo, ante la Real Sociedad, Mestalla será de nuevo un polvorín.