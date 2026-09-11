Alberto Cercós García 11 SEP 2026 - 18:14h.

Kimi Antonelli y los dos Ferrari, los favoritos en el Madring; Carlos Sainz y Fernando Alonso, muy atrás

Fernando Alonso analiza Madring y desvela, en exclusiva en ElDesmarque, sus planes de futuro: "Cuestión de feeling"

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El Madring ya ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad bastante más salvaje de lo que muchos esperaban. El primer día de Fórmula 1 en Madrid tuvo de todo: un trazado que no concede prácticamente nada, pilotos buscando referencias a cada vuelta y varios sustos que recuerdan por qué se había hablado tanto de la dificultad del circuito, hasta una primera bandera roja provocada por Arvid Lindblad. En los Libres 1, Mercedes ya avisó con el doblete de George Russell y Kimi Antonelli, mientras Ferrari se mantenía cerca. Pero fue en los Libres 2, disputados con condiciones mucho más representativas, cuando empezaron a aparecer las primeras cartas realmente serias. Antonelli terminó marcando el ritmo y confirmó que el reciente ganador en Monza llega a Madrid con la flecha hacia arriba.

Los Libres 2 fueron muy intensos: desde los problemas de Fernando Alonso a la bandera roja provocada por un RB. Lindblad protagonizó el primer accidente de un Fórmula 1 en el Madring, provocando una bandera roja después de perder el control y acabar contra las protecciones. Fue otro recordatorio de que este circuito no perdona el exceso. Antes de eso, los equipos habían ido alternando programas y neumáticos, intentando descifrar un trazado completamente nuevo y con varios puntos especialmente delicados. Mercedes volvió a enseñar músculo, aunque Ferrari y McLaren (sin un Lando Norris con problemas en la caja de cambios) siguen estando lo suficientemente cerca como para que sacar conclusiones definitivas el viernes sea jugar demasiado pronto. Lo que sí parece claro es que el Madring no será un circuito para esconder errores.

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Carlos Sainz y Fernando Alonso, inmersos en su cruda realidad

En un capítulo aparte están los dos españoles, que tampoco han encontrado precisamente el viernes soñado en casa. Fernando Alonso empezó el día 15º en los Libres 1 y, para colmo, tuvo que afrontar buena parte de los Libres 2 con un problema de embrague que le hizo salir tarde y perder un tiempo precioso de rodaje. En un circuito nuevo, perder vueltas significa perder información, y Aston Martin ya venía avisando durante 2026 de sus dificultades para convertir sus buenas sensaciones puntuales en rendimiento constante.

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Carlos Sainz tampoco tuvo demasiados motivos para sonreír: el Williams sigue arrastrando sus limitaciones y el madrileño sufrió incluso un susto al encontrarse a Hamilton lento en plena Monumental. En casa, por tanto, ni Alonso ni Sainz han podido regalar todavía a su público una alegría de las grandes. Mañana tampoco se espera mucho de ellos, aunque lucharán en clasificación para hacer acto de presencia en la Q2.

Así han terminado los Libres 2 en el Madring