Luis Rubiales desvela en El Chiringuito el pacto inicial de España, Portugal y Marruecos para el Mundial 2030

El expresidente de la RFEF desvela todos los detalles de la organización

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Luis Rubiales ha estado este jueves por la noche en El Chiringuito. Y lo ha hecho para hablar directamente de la situación del Mundial 2030 después de que en Marruecos dieran por hecho que acogerán la final. El expresidente de la RFEF ha explicado todos los pasos que dio la Federación hasta conseguir el Mundial y los pactos iniciales que hicieron con el país africano, a quien incluyeron, descartaron y volvieron a incluir.

Cómo se organiza la candidatura: "Empezamos los tres países en julio de 2018. En octubre me reúno con Ceferin que Reino Unido también presenta candidatura y que si hay candidatura 100% europea y otra que no, perderemos el apoyo de UEFA. Se queda fuera en octubre Marruecos, se le dice que más adelante veremos, seguimos Portugal y España trabajando. Si no hubiera candidatura de Arabia no hubiéramos recuperado Marruecos, pero necesitamos ganar y necesitamos a Marruecos, eso es cronológicamente lo que ocurre.

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¿Hay mal trabajo con FIFA?: "Luchamos contra un lobby del Reino Unido de 12 o 13 millones de libras. UEFA es más importante que FIFA, UEFA es muy importante, tiene que poner las cartas boca arriba y hacer tres cosas bajo mi opinión, liderado por Ceferin con España y Portugal detrás. En primer lugar, decirle que se dejen de historias y decidir dónde es la final, que iba a ser Madrid desde el primer momento, con un pacto a tres. No sólo la final, también el partido inaugural, eso ya lo hemos perdido por Pedro Sánchez, que incluyó a tres países a 8.000 km. Está perdido, pero no podemos perder la final. En segundo lugar, si la final no es en España, no puede participar en esto ni un minuto más. Pero es que tiene que ser en España, estoy convencido de que tiene que ser por historia, hoteles, ranking, todo. Y en el Bernabéu, como se dijo en el primer momento. Y hay otra cuestión. El ministro de Marruecos está siendo oportunista, la RFEF quedó desmantelada, se desmanteló por completo, magníficos profesionales y no se ha hecho nada. Teníamos 11 ciudades y tenemos nueve. ¿Cómo puede quedar Málaga desasistida, como A Coruña? Si seguimos adelante en el Mundial hay que hablar con la FIFA y decirle que queremos compartimentos estancos. Que participen en sus partidos y nosotros participaremos en otros".

¿Problemas en la RFEF o de Pedro Sánchez?: "El problema con Pedro Sánchez es que cada vez que le decíamos que no hablara de Marruecos, salía a hablar de Marruecos. Y es ese período que han hecho alusión antes José Félix en el que no podíamos hablar porque había otra candidatura británica. Llamamos para que organizaran la Eurocopa y dejaran el Mundial. Lo conseguimos con presupuesto, con mucho trabajo, conseguimos ese Mundial"

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El reparto de partidos: "El pacto era 20% para Marruecos, 20% para Portugal y 60% para España con el partido inaugural y la final y una semifinal. Esto ocurrió en Suiza, con Ceferin".

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