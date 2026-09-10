Marruecos da por hecho que acogerá la final del Mundial 2030

El presidente de la FRMF, convencido de que será en el Gran Estadio Hassan II

Así están las sedes y los estadios de España para el Mundial 2030 a cuatro años de su celebración

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En Marruecos dan por hecho que acogerán la final del Mundial 2030. Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), se ha mostrado convencido de que el partido decisivo del orneo será en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, situado en la provincia de Benslimán y que está aún en construcción.

"La provincia de Benslimán es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030. El que quiera estar en el próximo gobierno no tiene otra opción que desarrollar la provincia", dijo Lekjaa entre aplausos y ovación de los presentes, asegurando además que será en el mencionado estadio.

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España, a la espera de la final del Mundial 2030

Las palabras de Lekjaa se producen en medio de una fuerte tensión política entre Marruecos y España. El Mundial 2030, que también se disputará en Portugal y tendrá partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, se disputará dentro de menos de cuatro años, pero todavía no se conocen con exactitud cuáles serán las sedes definitivas, así como el estadio de la final.

El presidente de la Federación Marroquí, además, expresó su deseo de que la final del próximo Mundial sea entre Marruecos y Francia "para que podamos vengarnos", en alusión a lo sucedido en el torneo disputado el pasado verano entre las dos selecciones.

Así pues, en Marruecos empiezan a dar por hecho que el Gran Estadio Hassan II, cuya inauguración está prevista para finales de 2027 y tendrá capacidad para 115.000 personas, será el encargado de acoger la final. En España, mientras siguen apretando para que el Santiago Bernabéu sea el elegido, si bien es cierto que su capacidad es muy inferior, de cerca de 79.000 espectadores.