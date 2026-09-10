Los horarios de la jornada 8 de LALIGA EA Sports, el regreso tras el parón con un Real Madrid - Villarreal

Juan Pérez 10 SEP 2026 - 13:22h.

Tras dos semanas de partidos de selecciones

La nueva regla arbitral que llega a LALIGA: si el portero pierde tiempo otro jugador de campo saldrá fuera

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El duelo de dos equipos de Champions League destaca sobremanera en la jornada 8 de LALIGA EA Sports con la confirmación de los horarios de viernes a lunes para seguir los diez enfrentamientos. El regreso tras el parón internacional será un buen punto de partida con el Real Madrid - Villarreal como gran enfrentamiento para la primera tanda de partidos del mes de octubre

Los choques internacionales entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre generan dos semanas de pausa en el calendario de la LALIGA EA Sports con el consiguiente reencuentro posterior en los cuatro días de competición. El medidor del desgaste de los jugadores con sus selecciones así como la adaptación de los últimos en llegar será fundamental, con el descubrimiento de los horarios al completo.

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Los horarios de la jornada 8 de LALIGA EA Sports

El parón de selecciones es un momento bisagra para muchos equipos, y habitualmente es el conector para tocar alguna tecla y dar volantazos tanto en el banquillo como en los onces. Entre expectativas y preparación para los viajes, LALIGA anuncia todos los horarios para los partidos con un marco que arranca en La Rosaleda el viernes y finaliza en el Estadio Ciudad de Valencia el lunes.

Viernes 09/10: Málaga-Espanyol (21.00h.).

Sábado 10/10: Rayo Vallecano-Athletic (14.00h.).

Sábado 10/10: Alavés-Atlético de Madrid (16.15h.).

Sábado 10/10: Barcelona-Getafe (18.30h.).

Sábado 10/10: Real Madrid-Villarreal (21.00h.).

Domingo 11/10: Elche-Celta (14.00h.).

Domingo 11/10: Real Sociedad-Deportivo (16.15h.).

Domingo 11/10: Real Betis-Osasuna (18.30h.).

Domingo 11/10: Racing-Valencia (21.00h.).

Lunes 12/10: Levante-Sevilla (21.00h.).