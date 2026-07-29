Redacción ElDesmarque Madrid, 29 JUL 2026 - 17:58h.

LALIGA se suma a la Premier League y se lo ha solicitado a la IFAB

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La lucha contra las pérdidas de tiempo seguirá marcando las novedades arbitrales de la temporada 2026-27. Después de las medidas implantadas en los últimos años para acelerar el juego, LALIGA quiere dar un paso más y ya ha solicitado a la IFAB la autorización para aplicar una nueva norma siguiendo la estela de la Premier League que afectaría directamente al desarrollo del juego.

El objetivo es castigar las pérdidas de tiempo

Según explica Mr Asubío, colaborador de ElDesmarque, la competición española pretende incorporar un protocolo específico para los porteros que detengan el juego sin una causa médica evidente. La medida se aplicaría cuando un guardameta permanezca tendido sobre el césped sin haber recibido un golpe con un rival o un compañero, sin un balonazo en la cabeza, sin una herida sangrante y sin que exista una lesión grave aparente. En esos casos, el objetivo es evitar que esa interrupción sirva para enfriar el partido o consumir segundos de forma deliberada.

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El procedimiento sería muy concreto. El entrenador del equipo dispondría de diez segundos para decidir qué futbolista de campo abandona temporalmente el terreno de juego como consecuencia de esa interrupción. Ese jugador tendría que permanecer fuera durante, al menos, un minuto antes de poder reincorporarse.

Si el técnico no toma una decisión dentro de ese plazo, la responsabilidad recaería automáticamente sobre el capitán del equipo, que sería el futbolista obligado a abandonar el terreno de juego durante ese mismo periodo.

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La propuesta busca que las pérdidas de tiempo tengan una consecuencia deportiva inmediata para el conjunto que las provoque, evitando que el beneficio obtenido por detener el encuentro salga gratis. Además, pretende reducir una práctica habitual en los minutos finales de muchos partidos, cuando los porteros ralentizan el juego para proteger un resultado favorable.

Por el momento, se trata de una petición trasladada por LALIGA a la IFAB, organismo encargado de elaborar las Reglas de Juego. Si recibe el visto bueno, España seguiría el camino iniciado por la Premier League con una medida que , sin duda, generará debate, pero que cambiaría la gestión de los últimos minutos de numerosos encuentros.