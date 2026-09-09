El jugador del Real Madrid que parecía sentenciado y ahora es titular indiscutible con José Mourinho

Ha cambiado al completo su rol tras quedarse sin Mundial

La decisión Mourinho con Vinícius y Bellingham que lo cambia todo

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La vida te puede cambiar en un año, en una temporada o en un sólo verano. Si algo caracteriza al Real Madrid es la exigencia, la competitividad y la necesidad de ganar siempre. Tras dos años en blanco, son muchos los jugadores que han quedado señalados dentro de la plantilla por su bajo rendimiento. Entre ellos, había un fichaje que parecía sentenciado y ahora, por contra, ha cambiado al completo su situación durante las últimas semanas.

El protagonista en cuestión es Dean Huijsen, que se ha erigido como el nuevo líder de la defensa de José Mourinho. El central aterrizó el pasado verano en el Santiago Bernabéu a cambio de 62 millones de euros. Tenía sólo 20 años, pero el precio y la exigencia del club lo dejaron claro desde el primer momento: no se trataba de una apuesta de futuro, sino de presente. O al menos esa era la idea.

Sus primeras sensaciones fueron buenas, pero su rendimiento acabó decayendo con el paso de los partidos. Huijsen acabó entre los muchos señalados del Real Madrid la pasada campaña, con lagunas defensivas y, sobre todo, muchos errores con balón. Un bajón que propició, a la postre, que se quedara fuera de la convocatoria de Luis de la Fuente para acudir al Mundial 2026.

Dean Huijsen lo cambia todo con Mourinho

Tres meses después, la realidad es bien distinta. Aprovechándose de las lesiones de Militao y Asencio y algunos problemas físicos de Rüdiger, Huijsen ha arrancado la temporada como titular indiscutible. Ha salido de inicio en los cinco partidos y ha sido, de lejos, el defensor que mejores sensaciones ha dejado durante estos primeros compases de curso.

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Mourinho le ha dado confianza y el malagueño ha respondido sacando su mejor versión formando una pareja fiable con Konaté, si bien es cierto que el francés sí ha dejado alguna duda más en momentos puntuales. A la espera de que jugadores como Militao y Asencio regresen de sus lesiones y con la posibilidad de rotar con Rüdiger durante las próximas semanas, Huijsen ha conseguido cambiar por completo su situación y afianzarse como titular indiscutible a base de buenas actuaciones. Y eso le sirve, otra vez, para ganar enteros de cara a la próxima convocatoria de España.