La decisión Mourinho con Vinícius y Bellingham que lo cambia todo en el Real Madrid

El técnico, obligado a 'sacrificar' a una de sus estrellas en defensa

Vinícius vuelve a dividir al madridismo: lo que dijo la afición tras ganar al Inter

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Son sólo cinco partidos, pero José Mourinho ya está tomando sus primeras decisiones importantes. Afianzar a Huijsen en la zaga, dar galones a Arda Güler u otorgar las llaves de la medular a Fede Valverde, entre otras cosas. Pero el nuevo técnico del Real Madrid, más allá de estos nombres propios, es consciente de que los posibles éxitos del curso pasan por tener a sus mejores jugadores contentos. Y esos jugadores no son otros que Kylian Mbappé, Vinícius y Jude Bellingham.

Mucho se ha especulado durante los últimos años sobre la compatibilidad de los tres. Y es que, efectivamente, los tres pisan las mismas zonas de peligro en fase ofensiva: el brasileño parte desde la izquierda, el francés actúa como referencia pero también tiene tendencia hacia la misma banda izquierda y el inglés brilla cuando aparece desde la segunda línea en las mismas zonas de remate que Kylian.

La decisión de Mourinho con Vinícius y Bellingham

Uno de los grandes problemas que ha tenido el Real Madrid estos últimos años ha sido la falta de equilibrio. Porque estos tres jugadores de los que hablamos, normalmente, no defienden. Ancelotti siempre quiso descolgar a Vinícius y Mbappé, Xabi Alonso fue algo más exigente en las tareas defensivas y Arbeloa acabó con Bellingham actuando en banda, una posición en la que está lejos de brillar.

La cuestión es que para tener equilibrio, uno de los tres se tiene que sacrificar en defensa. Y en este sentido, Mourinho ya ha tomado una decisión: el sacrificado es Vinícius. Ancelotti siempre le quiso librar de tareas defensivas para poder contragolpear con frescura, pero Mou prefiere que sea Jude quien esté fresco para llegar al ataque.

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Durante estos partidos, los dos jugadores que se quedan descolgados de las tareas defensivas son Mbappé y Bellingham. Esto explica las buenas cifras que está firmando el inglés en este inicio de curso, mucho más cerca del área. Y a su vez, explica también por qué Vinícius no está consiguiendo sacar su mejor versión: ya no está descolgado en ataque, sino que ahora le toca trabajar en defensa por la izquierda.

De hecho, el propio Mourinho quiso destacar en sala de prensa el "trabajo" defensivo del brasileño. El entrenador admite que Vini no está aún en su pico de forma, pero también señala que está trabajando por el equipo. De momento, es lo que toca para que Jude y Kylian puedan brillar.