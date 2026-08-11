Dean Huijsen cumple su sueño y emula a Sergio Ramos: “Jugaba con sus botas porque quería ser como él”

Fran Duarte Madrid, 11 AGO 2026 - 13:23h.

El central malagueño ha presumido en sus redes sociales del cambio de dorsal y confiesa su amor por Sergio Ramos ahora que llevará su mítico '4' a la espalda

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El Real Madrid ha anunciado los nuevos dorsales de sus futbolistas para la temporada 2026/27 con algunas novedades relevantes como el ‘2’ que hereda Raúl Asencio de Dani Carvajal, Cucurella con el ‘17’, Bernardo Silva con el ‘20’, Konaté con el ‘16’ o Dumfries con el ‘24’. Pero de todos ellos, el más llamativo es el ‘4’ que ha cogido Dean Huijsen, un dorsal con mucha historia en el club blanco.

Dean Huijsen cumple su sueño y llevará el '4' de Sergio Ramos

El joven central ha presumido en sus redes sociales de este cambio y confiesa que es un sueño cumplido. Ahora, además de jugar en el Real Madrid, lo hará con el ‘4’ que han lucido otras leyendas del club blanco como David Alaba, Fernando Hierro o Sergio Ramos. Precisamente este último ha sido el referente de Huijsen desde que era un niño y poder jugar defendiendo el escudo del Real Madrid y con el dorsal que llevó Sergio Ramos durante tantos años es un privilegio para el futbolista malagueño.

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“Siempre fue mi sueño poder jugar en el Real Madrid y con el número 4. "De pequeño, siempre fue mi gran ídolo Sergio Ramos, quien llevaba el dorsal 4 y fue una autentica leyenda para el Real Madrid y para el futbol mundial”, confiesa el central del Real Madrid. “Todavía me acuerdo cuando jugaba con sus botas, las SR4, porque quería ser como él”, explica. Ahora cumple su sueño y como no podía ser de otra manera, el de Camas ha reaccionado a la publicación de Huijsen con un ‘like’ y dando visto bueno a este cambio con el siguiente mensaje. "¡Muchas gracias crack! Espero que te dé muchas alegrías también. ¡Hala Madrid!".

El propio Huijsen también se ha acordado de otras grandes leyendas del club que vistieron este dorsal y espera poder estar a la altura. “Antes que él, lo llevó otra leyenda del futbol como fue Fernando Hierro para el Real Madrid y para el futbol mundial pero se me hace más especial porque él es malagueño, como yo. Luego, lo llevó otra gran leyenda del futbol y tuve el placer de poder compartir el vestuario con él. David Alaba ha sido sin duda uno de los mejores compañeros y personas que he conocido en este deporte. Siempre trabajaba duro y siempre estaba para ayudar a todos con su experiencia y liderazgo. Quiero agradecer al club, el presi, el míster, a los jugadores y a todos los aficionados de este gran club. Se que este dorsal tiene un pasado lleno de leyendas y espero que pueda escribir mi historia y que un día la gente me considere digna de haber llevado esta camiseta y este dorsal. Lo que si se es que daré todo de mí todos los días sea en un entrenamiento o un partido. GRACIAS. DEAN HUIJSEN 4. HALA MADRID”.