El inglés, único jugador que aún no ha regresado a Valdebebas

Los nuevos dorsales del Real Madrid: hay varias sorpresas

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José Mourinho ya tiene a casi todos sus jugadores. Y decimos casi todos porque aún falta uno: Jude Bellingham. El Real Madrid ha realizado este lunes su primera sesión de la semana con Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Kylian Mbappé como grandes novedades, incorporados ya tras su participación en el Mundial 2026. Así pues, sólo queda el inglés para completar los entrenamientos del conjunto blanco, más allá de los lesionados.

Lo cierto es que los jugadores que llegaron a semifinales del Mundial y que por ende terminaron de jugar el 18 o 19 de julio, ya fuera disputando la final o el partido por el tercer puesto, tenían permiso hasta el miércoles para incorporarse a los entrenamientos. Por contra, tanto Cucurella, como reciente campeón, como Konaté y Mbappé, tras acabar en cuarta posición, han decidido adelantar dos días ese regreso y se han incorporado al trabajo este mismo lunes.

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Jude Bellingham, el último en incorporarse a la pretemporada del Real Madrid

Así pues, Bellingham es el único que aún no se ha puesto a las órdenes de José Mourinho. Según informa la Cope, el inglés no ha acudido este lunes a Valdebebas porque tenía una sesión de fotos programada en Londres y porque todavía tiene permiso del club para incorporarse el miércoles, como muy tarde.

Aún así, la idea de Bellingham es regresar este mismo martes a los entrenamientos. Es decir, que adelantará un día el permiso que ha dado el Real Madrid a los semifinalistas del Mundial, por lo que este martes ya estarán todos los jugadores trabajando a las órdenes de su nuevo entrenador.

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Cabe recordar que el conjunto blanco retrasó diez días su partido de la jornada 1 ante la Real Sociedad, que se disputará el miércoles 26 de agosto. Así pues, su debut este curso se producirá el próximo sábado 22 de agosto ante el Espanyol, un partido en el que Mourinho cuenta ya con un mínimo de cinco bajas por lesión: Militao, Rodrygo, Asencio, Mendy y Thiago Pitarch.