Fran Duarte Madrid, 10 AGO 2026 - 12:12h.

Los tres futbolistas se han incorporado a la disciplina del Real Madrid y se espera que puedan debutar antes de comenzar la temporada contra el Espanyol

Mourinho 'pasa' de Rodri y le pide a Florentino Pérez otro futbolista

Compartir







José Mourinho está cerca de tener a todos los jugadores de su plantilla disponibles para lo que queda de pretemporada. Tras el regreso de Thibaut Courtois y la incorporación de Yan Diomande al equipo, ahora le ha tocado el turno a Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Kylian Mbappé. Los tres futbolistas se han incorporado al trabajo este lunes tras su participación en el Mundial y ya se han sometido al reconocimiento médico en la Ciudad Real Madrid.

Los tres futbolistas han terminado sus vacaciones y ya hemos podido ver a Cucurella y Konaté vistiendo la camiseta del Real Madrid. Con la incorporación también de su estrella, Kylian Mbappé, solo quedan Jude Bellingham y Aurelien Tchouaméni por regresar para que Mourinho pueda contar con la totalidad de su plantilla a falta de algún otro fichaje que se produzca antes del final de mercado. Tres piezas fundamentales en este nuevo Real Madrid con las que el técnico portugués puede empezar a trabajar y planear su once de cara a la próxima temporada.

PUEDE INTERESARTE Kylian Mbappé podría romper con Nike y prepara un bombazo millonario con una marca "inesperada"

Cuándo debutarán Konaté y Cucurella con el Real Madrid

El equipo blanco aún tiene por delante los dos últimos encuentros de preparación antes de que comience la temporada oficialmente ante el Espanyol. El próximo test será este miércoles 12 de agosto con la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera en el que los de Mou se enfrentarán al Deportivo en Riazor (21:00h). Cuatro días después disputarán el último test contra el Schalke 04 en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen (domingo 16 de agosto a las 17:00h).

Todo apunta a que ninguno de los recién incorporados estará disponible para disputar el Teresa Herrera frente al Dépor, pero se estima que tanto Cucurella como Konaté y Diomande puedan debutar con el Real Madrid en el partido contra el Schalke 04 del próximo domingo. Un encuentro al que también deberían llegar Tchouaméni y Bellingham, después de retrasar su incorporación hasta este próximo miércoles.