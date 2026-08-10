Pablo Sánchez 10 AGO 2026 - 10:22h.

La cifra que quiere el City por el fichaje de Rodri Hernández y que da portazo al Barça: segunda oferta y nueva fecha clave

El futuro del mediocentro está aún por concretarse

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Las opciones de ver a Rodri Hernández vestir de blanco este verano se han diluido casi por completo. Cuando parecía que el Real Madrid podía ser el destino del mediocentro español, el panorama cambió totalmente de rumbo y ahora es el Barcelona el mejor posicionado para fichar al jugador del Manchester City. Esta posibilidad ha generado mucho revuelo entre ambas aficiones mientras muchos se preguntan qué ha podido suceder para que Rodri cambie de rumbo.

Eso mismo es lo que se pregunta Santi Cañizares. El exportero explicó, en El Partidazo de Cope, qué motivo habría llevado a Rodri a elegir finalmente el Barcelona. A su vez, considera que el Real Madrid nunca fue en serio a por su fichaje ni se convirtió en una opción real en ningún momento.

"El Real Madrid ha puesto poco interés en Rodri porque cuando ha querido fichar a un jugador lo ha hecho sin contemplaciones y de forma casi inmediata. Lo de Rodri era algo que estaba flotando ahí en el aire, que bien, que el jugador puede ser que se ofrezca a través de su representante, que se preguntan cifras, que se analiza, podríamos llegar, pero nunca hay un interés real porque si el interés es real hubiese estado fichado mucho antes que alguno de los otros que han llegado", explicó.

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Su opinión sobre Julián Álvarez

Otro de los nombres que rondan la actualidad es el de Julián Álvarez, quien comienza a entrenar este lunes junto a sus compañeros a la espera de saber si se marcha al Barcelona o sigue en el Metropolitano. El argentino centra el foco de las críticas y Cañizares lo ve de la siguiente manera.

"Yo entiendo que cuando te quiere el Barcelona el chico quiera ejercer la presión que pueda para poder jugar en el Barcelona, lo mismo que entiendo que el Atlético diga que de aquí no te vas porque no me da la gana a no ser que paguen la cláusula de rescisión. Son cosas más normales de lo que parece. No ha sido inteligente porque lo ha hecho público".