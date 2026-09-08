El brasileño sigue lejos de su mejor nivel y su tardanza en el cambio dejó al Real Madrid con uno menos

Uno por uno del Real Madrid ante el Inter, con tres notables y tres suspensos

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Vinícius ha vuelto a ser protagonista en la locura del Santiago Bernabéu. El Real Madrid ha arrancado la Champions League con un triunfo ante el Inter (3-2) en el que pudo pasar de todo, con multitud de ocasiones para los dos equipos, sobre todo para los italianos en la primera mitad. Un duelo en el que, por contra, el '7' madridista no estuvo del todo fino, lo que provocó pitos desde una parte de la grada de la Castellana.

A los 87 minutos, y tras desperdiciar varios contragolpes, José Mourinho decidió sustituirle. Ya se habían escuchado algunos pitos tras fallar las contras anteriores, pero fue entonces cuando el brasileño escuchó una sonora pitada que se amortiguó rápidamente con algunos aplausos. División de opiniones, quizá 55-45 a favor de los pitos mientras el propio jugador aplaudía a la grada. Para colmo, Vinicius tardó mucho en abandonar el terreno de juego y su sustituto, Álvaro Carreras, tuvo que quedarse 1 minuto sin entrar, tal y como marcan las nuevas normas de la competición, lo que provocó el enfado de la hinchada.

Tras abandonar el terreno de juego, Mourinho le abrazó en la banda. Y tras el encuentro, al técnico le preguntaron por estos pitos: "Todos sabemos y él lo sabe, no está todavía sharp, no está todavía que mata en el uno contra uno, pero trabaja mucho, pero quien lo deja todo merece respeto". Un término, el 'sharp', que traducido desde el inglés significaría algo así como no estar fino.

El análisis de José Mourinho tras el Real Madrid-Inter

Análisis del partido: "Un partido loco. Se critica cuando es aburrido, hoy fue aburrido. Un partido que pudo terminar 7-5, con el centro del campo debilitado, nosotros en el centro del campo no tenía mucho que hacer. Cuando he visto que estaban en una situación difícil no tenía mucho para cambiar. Pienso que han hecho un gran trabajo, han ganado un partido difícil en circunstancias difíciles, aburrido no ha sido, hemos tenido el 3-0. Estoy de acuerdo en que nuestros goles llegaron en un momento de dificultad de ellos, pero quiero dar mérito a los míos. La presión se entrena, cómo presionar, quién presionar, cómo, el trabajo. El gol de Valverde es trabajo. No sólo críticas, alguna cosa bien hicimos".

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Triunfo sin tanto control: "Tampoco ellos han tenido tanto control. Cuando el partido no te permite tener control pero el adversario tampoco lo tiene, Courtois ha parado tanto, pero cuántos goles hemos fallado nosotros en transición, de hacer el 3-0 y terminar el partido. Ha sido un gran partido".

El gesto con Vinícius tras el cambio: "Ha trabajado mucho, muchísimo. Lo sé, todos sabemos y él lo sabe, no está todavía sharp, no está todavía que mata en el uno contra uno, pero trabaja mucho, pero quien lo deja todo merece respeto".