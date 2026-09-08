El CTA confirma que el penalti de Mbappé por invasión de área de Bartra no debió repetirse

Fran Fuentes 08 SEP 2026 - 21:08h.

La explicación de la jugada, al completo

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El partido entre el Real Madrid y el Real Betis tuvo su dosis inherente de polémica arbitral en varios focos. Aunque quizá el más importante fue la no repetición del penalti de Kylian Mbappé tras parada de Álvaro Valles, después de que Marc Bartra ingresara en el área, aunque con el pie sin apoyar en el suelo. Ahora, el Comité Técnico de Árbitros, por medio del ya clásico 'tiempo de revisión', ha explicado que la decisión de que el delantero francés no repitiese la pena máxima fue un acierto.

Bartra acude al rechace y despeja el balón a córner. En el momento del pateo del balón, Bartra tiene un pie en el aire y otro en contacto con el suelo. En este sentido, según dice la IFAB, si un jugador está en el aire cuando se ejecuta un penalti, su posición se determina por la posición proyectada de sus pies como si estuvieran tocando el suelo. Asimismo, matizan que "en el aire" solo se aplica cuando todo el cuerpo está despegado del suelo.

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De este modo, no se puede considerar que Bartra esté "en el aire". Y es que, mientras que el pie del aire no pisa la línea de penalti, y el otro que tiene apoyado en el suelo tampoco pisa el semicírculo, el CTA considera que no debía de repetirse dicho penalti.

En este sentido, quedaría resuelta la gran polémica arbitral entre el Real Madrid y el Real Betis. José Mourinho estalló en sala de prensa, tanto después del partido como en la previa del encuentro ante el Inter de Milán, espetando a los colegiados no conocer la norma y solicitando una explicación por no repetir la pena máxima. Pues el CTA ha respondido y ahí está la que, consideran, es explicación suficiente para validar la decisión tomada durante el duelo en La Cartuja.