Basilio García Sevilla, 08 SEP 2026 - 12:00h.

"Nos faltó hablar con el Papa para convencer a Fofana y satisfacer a nuestro entrenador"

Luis García Plaza ensalza el trabajo de José Ignacio Navarro en el Sevilla y responde a Rubén Vargas: "Si está bien, nos dará cosas"

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El Sevilla FC ha hecho balance en la persona de su máximo mandatario. 88 días después, José María del Nido Carrasco ha ofrecido una rueda de prensa en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un ambiente menos bélico después de que José Ignacio Navarro haya cerrado un notable mercado de fichajes y Luis García Plaza parezca haber armado un equipo de fútbol medianamente fiable.

El presidente sevillista hace un balance “positivo” del mercado, calificándolo de “responsable en lo deportivo y económico”. “Seguimos mejorando la situación económica, rejuveneciendo la plantilla y hemos tenido un buen comienzo de temporada”. El objetivo que se traza, no obstante, es conservador. “Somos conscientes de que venimos de dos temporadas en las que hemos sufrido. El objetivo es no sufrir, esa es la línea marcada desde la entidad”.

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Desde que acabara la pasada temporada, en los departamentos del club han estado trabajando para darle la vuelta como un calcetín a la plantilla, tal y como ha afirmado Del Nido Carrasco. “Ha sido el verano más duro de mi vida, desde el 27 de mayo del final de temporada durísimo, nos hemos dejado la vida para intentar hacer la mejor plantilla y más responsable posible. Tenemos clara la hoja de ruta para la regeneración deportiva y económica, las líneas maestras, y no he cogido aire porque me he vaciado, igual que todos los departamentos”, expresaba.

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Figura de José Ignacio Navarro. “Los directores deportivos que ha habido en el Sevilla han intentado hacerlo lo mejor posible dentro de la economía del club. Cuando Antonio dejaba de ser director deportivo apostamos por José Ignacio y estamos contentísimos con su trabajo, satisfechos de la decisión”.

El fichaje de Fofana. “El entrenador nos había pedido un número 6, un pivote, para satisfacer la petición del entrenador el último día de mercado movimos cielo y tierra. Se cayó la operación del Lyon para la contratación de Youssouf, se puso en el mercado, eso fue a las 20.12 y hasta las 23.57 que metimos la documentación en la plataforma de LALIGA, nos faltó hablar con el Papa para convencer a Youssouf y satisfacer la petición de nuestro entrenador”.

Mercado de invierno. “A nivel de límite hemos consumido prácticamente en su totalidad la capacidad que hemos generado. Todas las plantillas son mejorables, pero estamos, tanto el entrenador como la dirección deportiva, contentos con la plantilla. estamos convencidos que con el liderazgo del míster podremos competir. En invierno, veremos si nos hemos quedado cortos en alguna posición y tendríamos que mejorar límite”.

Reinversión en el mercado. “El año pasado vendimos en 70 millones y este año en algo más de 50. Pero las normas de LALIGA funcionan en que el ahorro del coste de un jugador, si es franquicia (5%) te permite gastarte el 70% o el 60% del ahorro. Las plusvalías, el 35% o el 20%. El ahorro te permite hacer una mayor inversión que la venta o generación de plusvalías. El año pasado gastamos lo que podíamos, 250.000 euros en ocho jugadores, y este año en torno a 17 millones de euros porque ha habido más ahorro, y todo ello mejora tesorería y todos los aspectos económicos que hay que tener en cuenta en una sociedad mercantil”.

Las quejas de García Plaza. “El problema que nos encontramos siempre, un debate de imposible solución, es que los mercados no acaban y empiezan los partidos. El míster preparó toda la pretemporada con Oso, también el partido del Atlético de Madrid y dos días antes se produce su venta. Es fruto de que el mercado esté abierto y el Sevilla tiene que vender jugadores para esa regeneración. Después ha dicho que el mercado era extraordinario, resaltando el trabajo de Jose y el mío. Estamos convencidos de que la plantilla va a competir y este año no vamos a sufrir”.