Redacción ElDesmarque Madrid, 08 SEP 2026 - 09:41h.

El delantero francés ha caído de pie en la MLS y, pese a la extrema humedad que hubo durante el encuentro, jugó los 90 minutos y anotó un tanto

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Antoine Griezmann ha vuelto a ser decisivo con Orlando City. El delantero francés atraviesa uno de sus mejores momentos de forma desde su llegada a la MLS tras marcar el tanto que dio la victoria ante San Diego FC (1-0). Una actuación individual que contrasta con la imagen que dejó durante el encuentro en una pausa de hidratación, cuando tuvo que recurrir a una toalla mojada sobre la cabeza para combatir el asfixiante calor y la extrema humedad que había en Florida.

Antoine Griezmann ha caído de pie en la MLS

El francés sumó su sexta anotación en el fútbol estadounidense y también acumula cuatro asistencias en los 12 partidos que ha disputado esta temporada. Griezmann marcó en el minuto 28 el único gol del encuentro, suficiente para que Orlando City sumara tres puntos y se colocara en zona de playoffs. Además, encadena tres jornadas viendo portería. Primero firmó un doblete ante Real Salt Lake y después marcó frente a Minnesota United y San Diego FC.

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Sus seis goles en la MLS le dejan a solo a uno de los siete que consiguió en LALIGA EA Sports con el Atlético de Madrid durante toda la temporada 2025/26. El de Mâcon se ha convertido en la estrella del combinado de Florida y no ha tenido que pasar por un proceso de adaptación para seguir demostrando que lleva el gol en la sangre. Eso sí, la humedad de Orlando casi le juega una mala pasada.

La imagen de Antoine Griezmann sufriendo con la humedad que se ha hecho viral

Una de las imágenes del encuentro ocurrió en el minuto 33, durante una pausa de hidratación. Griezmann apareció con una toalla mojada sobre la cabeza para combatir las extremas condiciones de humedad y una sensación térmica rozaba los 36 grados en el Inter&Co Stadium. El francés, sin embargo, aguantó y terminó siendo nuevamente protagonista con el gol de la victoria. Orlando City buscará mantener su dinámica en el próximo encuentro liguero ante Atlanta United el jueves 10 de septiembre a las 01:30h (horario peninsular) y frente a Toronto FC el próximo 13 de septiembre a la misma hora.