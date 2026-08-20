Redacción ElDesmarque Madrid, 20 AGO 2026 - 13:17h.

El francés siguió desde la distancia el triunfo ante el Málaga y su mujer, Erika Choperena, mostró en redes el vínculo que mantiene la familia con el club

El Atlético de Madrid se decide con el delantero y plantea dos fórmulas por el fichaje

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El Atlético de Madrid comenzó la temporada 2026/27 con una victoria ante el Málaga (2-0), gracias a los goles de Kang-In Lee y Álex Baena. Un estreno liguero que también siguió muy de cerca Antoine Griezmann, pese a que el francés ya no forme parte de la plantilla rojiblanca. El excolchonero no quiso perderse el debut de su antiguo equipo y, tanto él como su familia, han mostrado que todavía siguen muy vinculados al Atlético.

La familia Griezmann sigue viviendo de rojiblanco

Griezmann compartió a través de una historia de Instagram en su perfil oficial el momento en el que estaba viendo el tanto de falta Álex Baena. El francés reaccionó al lanzamiento del centrocampista con un “¡Hala, chaval!”, celebrando desde la distancia uno de los goles que certificaron el triunfo del Atlético. La reacción del exjugador colchonero no fue la única muestra del vínculo que mantiene su familia con el conjunto rojiblanco.

Erika Choperena, su mujer, también publicó varias historias relacionadas con el partido y dejó una imagen muy significativa de cómo se sigue viviendo el Atlético dentro de la familia Griezmann. En una de las historias aparece uno de sus hijos bailando antes de acudir al colegio acompañado de un mensaje: “Alguien estaba contento esta mañana antes de ir al cole y solo hay un motivo”, junto a tres corazones con los colores rojo, blanco y rojo. Una referencia evidente al estreno liguero del Atlético de Madrid.

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También compartió otro vídeo en la que se puede ver como su hijo de coloca una camiseta del Atlético de Madrid dentro del coche. Dos imágenes que reflejan que, pese a su marcha, los colores rojiblancos continúan muy presentes en la vida del francés y mientras el Atlético comienza una nueva campaña con un triunfo, su familia y él siguen pendientes de lo que ocurre en el Metropolitano.