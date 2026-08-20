Fran Duarte Madrid, 20 AGO 2026 - 07:22h.

José Mourinho habló sin pelos en la lengua sobre el 'caso Negreira' y reconoce que ya sospechó algo en su primera etapa en el Real Madrid

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El regreso de José Mourinho al Real Madrid, para muchos madridistas, se ha convertido en el mejor fichaje de este verano. El entrenador siempre ha sido muy querido por los aficionados por su manera de defender al club durante su primera etapa y en la segunda no va a ser de otra manera. El técnico portugués habló en exclusiva con Josep Pedrerol en El Chiringuito sobre el Barça de Hansi Flick, el fichaje de Lamine Yamal, los fichajes de Diomande, Bernardo Silva... pero sin duda lo más esperado en esta segunda parte de la entrevista han sido sus palabras sobre el 'caso Negreira'. Mou, sin pelos en la lengua, ha dejado una respuesta que va a ser recordada siempre y que, de hecho, ya se ha vuelto super viral en redes sociales.

Mourinho no se corta con el 'caso Negreira'

Hablando de árbitros también, ¿qué opina del caso Negreira?: "El caso Negreira está en justicia, ¿no? A ver qué hace la justicia. Yo te digo simplemente que, sin saber que era Negreira, sin saber que se llamaba José María Negreira, cuando yo estaba aquí, yo olía algo, se sentía algo, se sentía algo extraño. Pero yo no sabía el nombre, no sabía quién era, no sabía si era un alien, no sabía, pero era extraño. Después, unos años después, ya se sabe que no es extraño, la única cosa extraña es la justicia. Es la única cosa que veo extraña"

Porque le parece muy evidente que si se paga al vicepresidente arbitral, ¿se está manipulando la competición?: "No hace falta ir más allá. Es sólo tener el coraje de enfrentarlo ojos en los ojos. En Italia lo han hecho con el Calciopoli".

¿El Barça tenía que estar en segunda división?: "Conclusión tuya. No, la Liga Española tiene que tener al Barça".