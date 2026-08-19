Sergio Martínez, a un paso de cerrar su fichaje por el Real Madrid: operación inminente

Fran Fuentes 19 AGO 2026 - 16:42h.

El conjunto blanco, que albergaba dudas sobre su precio, ha cambiado de rumbo en las últimas horas

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El Real Madrid parece no haber dicho su última palabra en el mercado de fichajes. Y es que, a la espera de conocer qué sucede con el posible fichaje de Martín Zubimendi, el conjunto blanco piensa en el ahora, pero también en el mañana. Es ahí donde se mueve un jugador que el club tenía monitorizado y por quien albergaba ciertas dudas respecto a su precio. Sin embargo, finalmente ha dado el paso adelante y ha decidido cerrar su incorporación. Hablamos de Sergio Martínez, mediocentro del Racing de Santander.

Fue Mario Cortegana en The Athletic quien avanzó el interés en el jugador. Sin embargo, ha sido Ramón Álvarez de Mon quien ha informado sobre la decisión final del Real Madrid, que se ha lanzado con todo a por el fichaje. En los últimos días, desde el club blanco entendían que los tres millones que valía su cláusula de rescisión eran un precio excesivo para hacerse con los servicios del futbolista. Sin embargo, ahora la entidad ha entendido que debía dar un paso adelante y ha estrechado el cerco para cerrar la operación de manera fugaz. De este modo, se espera el comunicado oficial en los próximos días.

Quién es Sergio Martínez: ya ha debutado y marcado en Primera con el Racing

Así las cosas, el Real Madrid cierra a uno de los proyectos de mediocentro más interesantes del panorama nacional. Con apenas 19 años, el pasado curso jugó apenas 10 partidos en LALIGA HYPERMOTION, y este curso ya ha debutado en LALIGA EA SPORTS con el Racing. Lo ha hecho marcando gol en el partido frente al Villarreal CF en El Sardinero, que suponía el 2-0 momentáneo en el marcador.

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En cuanto a su perfil futbolístico, Sergio Martínez es un pivote posicional, de 1.88 de altura y que juega como el hombre por delante de la defensa. Si bien es más un especialista defensivo que ofensivo, el jugador tiene un aseado toque de balón que le permite darle salida al juego de posesión de su equipo con mucha seguridad. Además, su juventud, 19 años, le augura un futuro importante por delante.