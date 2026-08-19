Enrique Cerezo pone fin al caso Julián Álvarez y explica su perdón al Atlético de Madrid: "Dos partidos"

Ángel Cotán 19 AGO 2026 - 15:29h.

La afición sigue esperando unas disculpas

El Atlético de Madrid se cubre las espaldas por Jorge Salinas y calienta otro fichaje

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El Atlético de Madrid inicia su andadura en LALIGA EA Sports 2026/27 este miércoles ante el Málaga CF, pero los focos los sigue acaparando Julián Álvarez. Con el mercado de fichajes aún abierto, la posibilidad de salida sigue abierta para el argentino, aunque el FC Barcelona parece haberse retirado definitivamente de la puja. No obstante, Enrique Cerezo lo deja muy claro.

En la tradicional comida de directivas, el presidente colchonero atendió al micrófono de ElDesmarque y allí zanjó el 'Caso Julián Álvarez'. Y además, Enrique Cerezo reflexionó sobre el perdón del delantero argentino que pide la afición del Atlético de Madrid.