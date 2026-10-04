Joaquín Anduro 04 OCT 2026 - 14:36h.

De la Fuente reitera su preocupación por la salud de los futbolistas

Ni Luis de la Fuente se lo puede creer: el misil de Lamine Yamal contra Chequia para abrir el marcador

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La Selección Española sigue contando sus partidos por victorias en esta fase de grupos de la Nations League después del 3-1 ante la República Checa este sábado en Oviedo en un encuentro marcado por el bajón en la segunda parte. Esto lo achacó Luis de la Fuente a lo apretado del calendario, con quejas sobre los múltiples viajes de estos días, además de explicar el plan con Lamine Yamal tras los elogios al jugador del Barça.

Luis de la Fuente, tras el España-República Checa

Análisis del partido: "El primer tiempo ha sido muy bueno. el equipo ha crecido bien, ha dominado las situaciones, hemos podido materializar muchas más ocasiones de gol... Pero, en el segundo tiempo, tampoco los cambios ayudan, no por la actitud de los futbolistas, que es siempre encomiable y yo la pongo siempre en valor, y ahora mismo aprovecho también para hacerlo: sensacional la actitud de todos. Pero cuando vas cambiando a muchos jugadores, vas metiendo gente nueva y al final vas cortando el ritmo y no ayuda demasiado a dar continuidad al juego. Yo creo que ha sido eso. Y que luego, pues vuelvo a reiterar otra vez, son cuatro partidos en 10 días, teniendo el partido dentro de tres días en Croacia, que puede ser definitivo para nuestros intereses, pues la verdad es que los futbolistas también, ante la exigencia, normalmente se cuidan un poco porque queríamos llegar en mejores condiciones a ese partido. Entonces, todo ese cúmulo de circunstancias hacen que el partido al final se salga un poquito de la finura y se pierda también la agilidad que tiene que tener. Es así".

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Cuidar la salud de los jugadores: "Lo reiteramos una y otra vez: es muy difícil guardar un equilibrio entre el rendimiento y el resultado y, luego, evidentemente, la salud de los futbolistas. Es difícil mantener ese equilibrio. Nosotros siempre salvaguardamos esa salud pero lo que sucede es que hay que ganar los partidos y se ganan los partidos con los futbolistas en las mejores condiciones posibles. Hoy se trataba de ganar el partido, de dar una buena imagen, pero sobre todo de proteger a los futbolistas, porque es que esta noche vamos a llegar a las tres de la mañana a casa, mañana vamos a entrenar y pasado mañana salimos otra vez de viaje para Croacia, más los viajes, más otras dos horas y pico de vuelo. ¿Qué hay que hacer? Pues, en la medida que podemos, cuidar a los futbolistas para que a ese partido lleguen en las mejores condiciones posibles. Vamos a intentar que nadie haya jugado en más de tres partidos en esta ventana y, si no hay más lesiones, nos iremos satisfechos si nos vamos con 12 puntos. Pero realmente, insisto, es bastante difícil mantener ese equilibrio entre el rendimiento y la salud. Muy difícil".

Gestión de cargas de Lamine Yamal: "Nos ocupamos mucho de Lamine exactamente igual que del resto de los compañeros de convocatoria. Es que no hacemos ninguna distinción por Lamine u otro. Cuidamos a todos por igual, intentamos dosificar sus esfuerzos, intentamos que lleguen al siguiente partido en las mejores condiciones y estaba previsto que, si el partido iba al descanso con 2-0, queríamos que el partido en el segundo tiempo iba a ser también de otra manera, pero no ha sido así. En cualquier caso, estaba previsto darle los menos minutos posibles, entre comillas, para que el martes estén, tanto él como otros compañeros, en las mejores condiciones. Desgraciadamente no hemos podido quitar a todos porque seguramente de aquí al miércoles este esfuerzo que estamos realizando en estos días lo van a acusar seguramente algunos. Pero bueno, también les va a pasar a los rivales. Pero es así. Lo que intentamos siempre es cuidar a los futbolistas. Pero no hoy, desde siempre, diría un amigo mío, desde siempre. Lo que pasa es que a veces no se puede cuidar a todos porque no se pueden hacer más que cinco cambios

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Elogios a Lamine Yamal: "No deja de sorprendernos a todos. Tiene tanto talento y tanta calidad que el mejor Lamine todavía no lo hemos visto. Está creciendo a pasos agigantados y lo celebramos. Estamos muy contentos con él. Si fuera el único futbolista español nominado al Balón de Oro te diría que sí es el mejor".