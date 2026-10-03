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Siloé, la banda sonora de la Selección Española

Siloé, la banda sonora de la Selección Española
Los integrantes de Siloé, con ElDesmarque. ElDesmarque
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Es uno de los grupos de moda del panorama español. Estos tres vallisoletanos forman Siloé. Desde ElDesmarque hemos estado hablando con ellos sobre la Selección Española y un montón de temas. Ahora preparan una gira que llegará hasta Latinoamerica, un síntoma de éxito a nivel mundial. Durante la entrevista de Rafa Maínez, el periodista les ha retado a unir futbolistas con cantantes. Rodri, Lamine, Cucurella, Oyarzabal o Ferran Torres y sus homónimos en el panorama musical. En el vídeo superior puedes ver cómo ha quedado este divertido reto que une a la banda con la Selección Española.

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