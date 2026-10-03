Competicion:
Siloé, la banda sonora de la Selección Española
Desde ElDesmarque hemos estado con la banda Siloé para hablar de muchos temas y mucho deporte, sobre todo de la Selección Española que ha conquistado a todo el país
Manu Carreño compara la polémica de Cristiano Ronaldo con las de Raúl, Casillas o Sergio Ramos: "Un problema"
Es uno de los grupos de moda del panorama español. Estos tres vallisoletanos forman Siloé. Desde ElDesmarque hemos estado hablando con ellos sobre la Selección Española y un montón de temas. Ahora preparan una gira que llegará hasta Latinoamerica, un síntoma de éxito a nivel mundial. Durante la entrevista de Rafa Maínez, el periodista les ha retado a unir futbolistas con cantantes. Rodri, Lamine, Cucurella, Oyarzabal o Ferran Torres y sus homónimos en el panorama musical. En el vídeo superior puedes ver cómo ha quedado este divertido reto que une a la banda con la Selección Española.