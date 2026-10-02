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Manu Carreño compara la polémica de Cristiano Ronaldo con las de Raúl, Casillas o Sergio Ramos: "Un problema"

Manu Carreño compara la polémica de Cristiano Ronaldo con las de Raúl, Casillas o Sergio Ramos
Manu Carreño compara la polémica de Cristiano Ronaldo con las de Raúl, Casillas o Sergio Ramos. ElDesmarque
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Las despedidas en el fútbol no son fáciles y, en muchas ocasiones, suelen venir acompañadas de polémica como ha sucedido en Portugal con Cristiano Ronaldo y su marcha de la selección después de su enfado con Jorge Jesús. Una situación que en España también se ha vivido en más de una ocasión tal y como ha recordado Manu Carreño en su editorial de ElDesmarque de Cuatro con tres leyendas que también se vieron fuera de la Roja antes de lo que hubiesen deseado: Raúl González Blanco con Luis Aragonés, Iker Casillas con Julen Lopetegui y Sergio Ramos con Luis de la Fuente.

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