Manu Carreño compara la polémica de Cristiano Ronaldo con las de Raúl, Casillas o Sergio Ramos

Joaquín Anduro 02 OCT 2026 - 16:20h.

La comparación entre las situaciones en España y, ahora, en Portugal

Los elogios de los jugadores de Portugal a Jorge Jesús con división por Cristiano Ronaldo: "Fui demasiado claro"

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Las despedidas en el fútbol no son fáciles y, en muchas ocasiones, suelen venir acompañadas de polémica como ha sucedido en Portugal con Cristiano Ronaldo y su marcha de la selección después de su enfado con Jorge Jesús. Una situación que en España también se ha vivido en más de una ocasión tal y como ha recordado Manu Carreño en su editorial de ElDesmarque de Cuatro con tres leyendas que también se vieron fuera de la Roja antes de lo que hubiesen deseado: Raúl González Blanco con Luis Aragonés, Iker Casillas con Julen Lopetegui y Sergio Ramos con Luis de la Fuente.