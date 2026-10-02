Luis de la Fuente llama a Carlos Espí ante una nueva lesión en la Selección Española

Joaquín Anduro 02 OCT 2026 - 15:33h.

Ferran Torres abandona la concentración por lesión

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La Selección Española sigue con cambios con respecto a la lista inicial de Luis de la Fuente y el último en caer ha sido Ferran Torres, que volverá al PSG ante los problemas que arrastra en el tobillo izquierdo. En su lugar será Carlos Espí el que complete la convocatoria de la absoluta ascendiendo desde la sub 21 después de su repóker en la goleada en San Marino de este mismo jueves.

Después de que Nico Williams se marchase este jueves de vuelta a Bilbao por unos problemas físicos, Ferran se le ha sumado y no estará disponible en los encuentros ante la República Checa este sábado y Croacia el próximo martes. Antes de que la expedición de la Selección Española se desplazase a Oviedo, el futbolista del PSG se ha despedido de sus compañeros después de haber sido titular en el duelo de Wembley en su primer encuentro internacional tras el gol en la final del Mundial.

En su lugar, Carlos Espí ocupará un hueco en el ataque de la Selección Española para estos dos últimos encuentros de la ventana de selecciones. El delantero valenciano del Real Madrid se ha estrenado en una convocatoria de la sub 21 también en estas fechas FIFA y lo hizo de la mejor forma, anotando cinco goles en el 0-13 en San Marino.

El comunicado de la RFEF con el cambio en la Selección Española

Ferran Torres abandona la concentración de la Selección Española. El internacional valenciano del PSG arrastraba unas molestias en su tobillo izquierdo que inicialmente no le han impedido entrenar y jugar, pero ante la persistencia de la sintomatología se ha decido desconvocar al jugador para priorizar su recuperación.

Los doctores de la Federación Española han estado en permanente contacto con los servicios médicos de su club desde el inicio de la concentración y se ha seguido de manera conjunta todo el proceso.

Por ello, Luis de la Fuente ha decidido convocar al internacional Sub-21 Carlos Espí para incorporarse a la concentración de la Absoluta y afrontar los encuentros contra Chequia y Croacia en Oviedo y Split.