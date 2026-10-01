Fran Duarte Madrid, 01 OCT 2026 - 19:38h.

Marc Pubill ha mostrado su lado más sensible después de marcar su primer gol con la Selección Española y no ha dudado en enseñar su tatuaje de la Copa del Mundo

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Marc Pubill se ha estrenado como goleador con la Selección Española en el partido contra Croacia en el Sánchez-Pizjuán. Uno de los pocos logros que le faltaban por conseguir a su temprana edad. El defensor catalán sigue en un sueño y ha contado cómo está viviendo todo este éxito en una entrevista publicada por la RFEF en la que enseña el tatuaje que se ha hecho de la Copa del Mundo y confiesa a quién le dedicó su primer gol vistiendo la camiseta de España.

Pubill es un gran amante de los tatuajes. De hecho, tiene algunos muy especiales como los que dedica a sus abuelos y que le sirven para recordar el esfuerzo y el trabajo de su familia para que él haya podido triunfar. Como no podía ser de otra manera, la Copa del Mundo también tenía que estar reflejada en su piel. “Me gustan los tatuajes y creo que es algo muy bonito que tenía que estar en mi cuerpo, igual que tengo el de los Juegos (mientras muestra el que se hizo al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024). Y nada, al terminar pasó las vacaciones y ya me lo hice”.

Su gol más especial y un sueño del que aún no ha despertado

Marc siempre ha soñado con triunfar en la élite, pero lo que nunca soñó fue con conseguir su primer Mundial con solo 23 años. “Uno intenta manifestarlo, ¿no?, que dicen. Se lo imagina, se lo imagina y de tanto imaginárselo se lo acaba creyendo, pero no me imaginaba que iba a ser tan rápido y tan bonito”, explica Pubill sobre lo que ha significado ganar este Mundial. “Está siendo todo un sueño. Ya lo fue en el Mundial, lo está siendo ahora. Están yendo las cosas muy bien y nada, dar las gracias a Dios y a todos por cómo está yendo. Defender a tu país es un orgullo, así que bueno, yo creo que para mí y para todos es algo muy bonito”.

Por último, valora su último logro con la Selección después de marcar un golazo de cabeza después de un centro teledirigido de Lamine Yamal hacia su cabeza y tiene claro a quién se lo dedicó. “Para los que han estado ahí siempre: para mi familia, para mi novia, para mis hermanos... se lo dedico a ellos por haberme acompañado, por haberme acompañado hasta aquí. Y nada, que los quiero mucho”, acaba diciendo el defensa de la Selección y del Atlético de Madrid.