Uno por uno de España ante Croacia: Lamine Yamal en modo Balón de Oro lidera un triunfo con dos señalados

Fran Fuentes Sevilla, 29 SEP 2026 - 22:37h.

Así jugaron los de Luis De la Fuente sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán

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La Selección Española se impuso en su partido frente a Croacia en un entregadísimo estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por cuatro goles a uno. Con Lamine Yamal como estrella indudable del encuentro, el nivel colectivo de este elenco de jugadores sigue en trayectoria ascendente. Así jugaron los muchachos de Luis De la Fuente.

Unai Simón (6): Poco exigido. No pudo hacer más en el gol de Croacia. Apenas le tiraron. Control del área y del juego aéreo, aportando mucha seguridad. Siempre atento para intentar salir a la contra rápido.

Marc Pubill (7.5): Sufrió en defensa con Perisic, porque España cedió la bandas a Croacia y los extremos (en su caso, Lamine) no bajaban, por lo que se vio en muchas ocasiones abocado a aguantar en duelos individuales. En ataque se prodigó lo justo, intentando dividir atenciones a los marcadores de Lamine, pero no participó mucho en el juego ofensivo, más allá de marcar un gol de cabeza aprovechando un centro medido de Lamine.

Pau Cubarsí (7): Mucha personalidad en salida de balón, siendo él casi siempre el que jugaba hacia delante para que la jugada progresara. Fue importante con varias recuperaciones en campo rival, gracias a la defensa adelantada de España y

Dean Huijsen (6): Muy acertado en la defensa del área y en la frontal de la misma. También fue uno de los focos en salida de balón de España, interviniendo muchísimas veces, aunque casi siempre con pase de seguridad y no progresando tanto.

Marc Cucurella (7): Muy, pero que muy profundo en ataque, pisando área rival y con mucha picardía para filtrar pases intentando que fueran definitivos. Pudo incluso marcar en un mano a mano que tuvo sobre el minuto 27 de juego. En defensa sufrió un poco más por el plan de partido, obligado a defender uno contra uno en muchas ocasiones y concediendo algún centro peligroso.

Martín Zubimendi (6): Tímido en el primer pase. Al final casi siempre tenía que progresar Cubarsí, ya que el pivote abusó del pase fácil a los centrales, pero bueno, le dio continuidad al juego asociativo de España. Una vez en campo rival, sí que se atrevió a ser un poco más incisivo en el pase, buscando incluso el pase clave en busca del gol. En defensa hizo de tapón por buena lectura y posicionamiento, cortando un par de conatos de contragolpe croata.

Fabián Ruiz (7): El que aceleraba el juego en la medular de España. Arriesgó mucho con pases en profundidad buscando progresar en el último tercio, aunque estuvo más impreciso que de costumbre.

Fermín López (5): Jugando prácticamente como segundo delantero, pisó área constantemente y trató de ofrecerse entre líneas, aunque la defensa croata dejó pocos espacios en la frontal del área. Tuvo un par de ocasiones para marcar, aunque le faltó precisión y fortuna. Eso sí, fue de los primeros en la presión.

Lamine Yamal (10): Con dos y una asistencia es difícil criticarle algo. Hizo un gran partido, pero le faltó no enrocarse tanto en hacer la jugada individual y participar y jugar un poco más para el equipo. A veces ralentizó jugadas por la insistencia de volver a regatear a jugadores de los que ya se había ido. De todos modos, insisto, diferencial y el mejor de España.

Álex Baena (7): Partía desde la banda pero pisó mucho zonas interiores, siendo Cucurella el encargado de dar la profundidad por fuera. Asistió a Lamine Yamal, que entraba solo por el lado débil, en una acción que permitió adelantarse al combinado español muy pronto. Robó un par de balones en la frontal del área que evidenciaron la buena presión del combinado español.

Mikel Oyarzabal (4): De los peores partidos del capitán txuri urdin con España. Desaparecido, apenas entró en juego, y pese a todo tuvo una ocasión para marcar que el colegiado anuló por fuera de juego. En la segunda parte acabó alejándose del área para intentar entrar más en juego, pero tampoco rascó bola. No le salió nada.

Las notas de los suplentes de España ante Croacia:

Pedri González (7): Entró para contemporizar el juego pero detectó un gran desmarque de Lamine y le sirvió el balón para que se quedara mano a mano y anotara el tercer gol del combinado español. Incluso fajándose en tareas defensivas en área propia.

Mikel Merino (5): Intervino muy poco en los minutos que jugó, y casi siempre para recibir y devolver el balón fácil.

Nico Williams (7): Se le nota que está recuperando sensaciones, pero no tuvo miedo de intentar la jugada personal. Se le vio alguna sinergia con Cucurella, aunque le faltó ese atrevimiento y confianza que, por ejemplo, derrochó Lamine. De hecho, en la primera que se atrevió se marchó de su par y anotó el cuarto gol del partido. Clave para seguir cogiendo confianza tanto con España como con su club.

Víctor Muñoz (4): Intentó desbordar en uno de los pocos balones que recibió, y buscó el gol con un remate de cabeza, pero sin éxito. Al menos, lo intentó.

Rodri Hernández (6): Dio estabilidad y cortó un par de ocasiones peligrosas de Croacia en campo propio.