Pepe Jiménez Sevilla, 29 SEP 2026 - 17:59h.

El seleccionador vivirá una cita muy especial en el Sánchez-Pizjuán

Luis de la Fuente, nervionense de adopción: "He vivido siempre aquí y éramos hermanos de San Benito"

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Después de tanto tiempo, es prácticamente imposible que alguien no conozca el pasado de Luis de la Fuente en el Sevilla o su pasión por el Sánchez-Pizjuán -que le ha llevado a pedir a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a jugar este martes en el estadio blanquirrojo-, pero pocos conocen realmente cómo era su vida en Nervión y ahora, aprovechando la situación, son muchas voces las que hablan de suj pasado.

En esta ocasión ha sido Pablo Blanco el que, en una curiosa entrevista en RadioEstadio Noche, el que ha hablado de cómo era el día a día de Luis de la Fuente como entrenador del Sevilla Atlético.

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"Él estuvo con nosotros cuatro años, dirigía la sub17 del Sevilla", recuerda Pablo Blanco antes de señalar que el ahora seleccionador "coincidió con jugadores con mucho talento como Jesús Navas, Sergio Ramos o Antonio Puerta".

Con uno de ellos, según el propio Blanco, tenía cierta debilidad y aunque a Jesús Navas le llamó para la Selección hasta el último día, él sentía "devoción" por Antonio Puerta.

Pablo Blanco destaca que Luis de la Fuente "es un persona muy educada" y que así se lo hizo saber a la RFEF cuando le preguntaron por él. "Me preguntaron para las inferiores", recuerda el miembro del Sevilla antes de indicar que "su formación es exquisita, confiaron en él y ahí está todo lo conseguido".

El amor de Luis de la Fuente por Sevilla

El propio entrenador reiteraba este pasado lunes en sala de prensa que "venir aquí a Sevilla, pues siempre me produce...". "Tengo casa aquí en Sevilla y me provoca una emoción muy especial, pero aquí es todavía más. Hoy ha sido bajar al césped y recordar lo que sentí aquel 12 de julio del 87, no echen cuentas, que me trajo aquí a Sevilla", dijo rememorando cuando fichó por el equipo nervionense para pelearle el lateral izquierdo a toda una leyenda como Manolo Jiménez.