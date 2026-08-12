El Sevilla FC coloca a Luis de la Fuente entre sus campeones del mundo

Álvaro Borrego 12 AGO 2026 - 21:45h.

El rostro del seleccionador nacional aparece en una de las lonas de la ciudad deportiva del club

José Ignacio Navarro coge carrerilla y cierra la marcha de Fede Gattoni al Ascoli

Compartir







El Sevilla FC ya considera a Luis de la Fuente entre los campeones del mundo y olímpicos formados en la carretera de Utrera. La figura del seleccionador nacional ha aparecido este miércoles en una de las lonas de la ciudad deportiva en la que se hace honor a los canteranos más laureados de la entidad, entre los que se encuentran Juanlu Sánchez, campeón olímpico, Carlos Marchena, Sergio Ramos, Jesús Navas, Olga Carmona e Inma Gabarro, campeona del Mundial sub20 con la femenina.

Luis de la Fuente se formó en la la cantera del Athletic Club, a la que llegó con 15 años, pero tras siete temporadas con el conjunto vasco fichó por el Sevilla. Por aquel entonces Luis Cuervas firmaba un lateral izquierdo ofensivo, que durante las dos primeras temporadas llegó a tener mucho protagonismo, a pesar de la feroz competencia con Manolo Jiménez y en los dos años posteriores sí que fue perdiendo protagonismo.

Varios años más tarde, a principios de siglo, y tras dar sus primeros pasos como entrenador en el Portugalete y en el Aurrerá de Vitoria, fue contratado por el Sevilla como máximo responsable del primer equipo juvenil, el sub 18 de entonces, y estuvo cinco temporadas al frente del mismo. Durante esa etapa como entrenador de cantera surgieron muchos talentos emergentes que a la postre lograron dar el salto al primer equipos para el primer equipo, como Jesús Navas, Lolo, Prieto, Fernando Vega, Antonio Puerta o Kepa.

A pesar de haberse criado en el Athletic, Luis de la Fuente terminó profundamente enamorado de Sevilla, hasta el punto de guardar aún una casa en la ciudad, haber tenido durante muchos años el carnet de socio y estar fuertemente vinculado con las costumbres de la capital hispalense, siendo un reconocido devoto del Cristo de la Expiración del Cachorro.