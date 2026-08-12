Basilio García Sevilla, 12 AGO 2026 - 09:52h.

Los rayistas tienen el puesto de lateral izquierdo vacío tras las salidas de Chavarría y Espino

El Rayo Vallecano hace oficial la salida de Pep Chavarría al Chelsea con un traspaso a repartir con el Zaragoza

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El Sevilla FC comenzará la temporada ante el Rayo Vallecano este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán y, precisamente, el club franjirrojo podría ser el destino de otro de los descartes de Luis García Plaza José Ignacio Navarro. Adriá Pedrosa aguarda haciendo cola en la rampa de salida, y en el barrio de Vallecas se han fijado en él.

Después de traspasar a Pep Chavarría al Chelsea por una operación que podría alcanzar los 24 millones de euros si se cumplen todas las variables, David Cobeño está en la búsqueda de un lateral izquierdo y habría puesto sus ojos en el sevillista. Tal y como ha informado Matteo Moretto, el exportero del Sevilla habría colocado a Pedrosa en su lista de preferencias.

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Cabe recordar que tampoco continúa en la plantilla rayista Pacha Espino, por lo que los vallecanos deben renovar al completo un puesto de lateral izquierdo que ahora tiene vacío y para el que han sonado hombres como Álex Moreno, Javi López, Sergio Akieme y Rafael Obrador, aunque este último está a punto de firmar con el Sassuolo en calidad de cedido. Con este panorama, la de Pedrosa es la opción que se contempla con más fuerza en Vallecas en estos omentos.

Limpieza en los descartes

Pedrosa, por su parte, es uno de los jugadores que quedaron descartados prácticamente desde el primer día y trabajan aparte durante el verano. El catalán acaba contrato en 2028 y el pasado ejercicio jugó como cedido en el Elche CF, y aunque la opción del préstamo está ahí, José Ignacio Navarro preferiría desprenderse definitivamente del futbolista.

El catalán ha jugado 75 partidos en todas las competiciones con la camiseta del Sevilla desde que llegara en 2023, siendo el último fichaje cerrado por Monchi antes de su salida. Si se produce su marcha, con Gattoni en Italia cerrando su incorporación al Ascoli, solo quedaría Marcao como futbolista fichado por el de San Fernando. Asimismo, se habría dado salida a todos los descartes excepto Fabio Cardoso, que aún se entrena en solitario en Sevilla.