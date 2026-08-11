Basilio García Sevilla, 11 AGO 2026 - 22:22h.

El catalán ha firmado por dos años por el Estrela Amadora portugués

Joan Jordán, rumbo al Estrela Amadora

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Este lunes se cerró la marcha de Joan Jordán del Sevilla FC. El catalán era el único superviviente de la gran revolución con la que inició Monchi su segunda etapa como director deportivo del club, y con él se da carpetazo a una realidad que caminaba de manera paralela por la situación de la entidad. Un sueldo Champions para un equipo endeudado hasta las trancas.

El catalán aún no ha tenido tiempo de ser presentado por el CF Estrela Amadora, pero sí que ha dejado sus primeras palabras tras salir del que ha sido su club en los últimos siete años, con un parón de una temporada cedido en el Deportivo Alavés. Sin duda, su periodo como sevillista es el que ha marcado su carrera.

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En un cuestionario breve compartido por su nuevo club, Joan Jordán señala a Julen Lopetegui como el entrenador que más le ha marcado, y también habla de su primera temporada en el Sevilla como la mejor de su carrera.

¿Qué es mejor que ganar una Liga Europa? “Dos Ligas Europa”, confirma el de Regencós, que precisamente señala una de las finales de esa competición como el partido que mejor recuerdo le trae en su carrera futbolística.

Su momento más señalado

“La final de Budapest ante la Roma. Fue un año muy difícil, en liga lo pasamos complicado, en la Europa League nos crecimos, hicimos un gran trofeo y fue muy importante para nosotros. Fue un día muy marcado y especial para todos, jugadores, compañeros, familias...”, indica.

Curiosamente, su participación en la final del Puskas Arena fue residual, saltando al campo en el descuento de la prórroga y sin llegar a lanzar ninguno de los penaltis de la tanda. Sin embargo, en la final de Colonia ante el Inter de Milán fue titular y completó el partido como colofón a la que él recuerda como su mejor temporada como profesional.

Por último, Joan Jordán afirma haber llegado al Estrela Amadora con “muchas ganas de jugar”, lógico tras el bajón de participación que ha sufrido en las últimas temporadas hasta el punto de elegir un club más modesto para repuntar en su carrera.