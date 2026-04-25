Álvaro Borrego 25 ABR 2026 - 14:33h.

El entrenador explicó que hay overbooking en esa posición, de ahí que fuese uno de los descartes contra el Levante

Luis García Plaza: "Si me echan sería la locura, el caos total"

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Joan Jordán es uno de los grandes señalados en este Sevilla FC. El centrocampista apenas ha disputado 22 minutos en la presente edición de LALIGA y termina vinculación en el próximo mes de junio. Sin oportunidades bajo las órdenes de Almeyda y señalado, en parte, por rechazar ciertas renegociaciones en su contrato, la llegada de Luis García Plaza parecía brindarle una última oportunidad para despedirse con mayor honorabilidad de un club en el que en su día fue pieza clave, pero su situación de poco ha cambiado. Se quedó en el banquillo en Oviedo y contra el Atlético de Madrid, pero es que contra el Levante ni siquiera fue convocado.

Sobre ello fue preguntado este sábado Luis García Plaza. El entrenador reconoce que el futbolista está entrenando bien, pero explicó que esa decisión obedece a un problema numérico, dado que cuenta con demasiados centrocampistas.

"Tenemos una plantilla muy larga y se tiene que quedar gente fuera. Mañana se quedan otra vez dos o tres fuera. Entiendo la pregunta, pero no puedo dar explicaciones de todos los que se deben quedar fuera. No me ha pasado nunca en mi carrera el tener que dejar gente fuera. Azpilicueta llegará para la semana que viene y tendré que dejar a cuatro fuera. Está bien (Jordán), simplemente es por puestos. Tenemos muchos centrales, muchos mediocentros y muchos perfiles de ataque. En los entrenamientos cuando haces 11 contra 11 hay cinco que se queden sentados esperando para entrar. No creo que dejemos fuera a un lateral derecho o izquierdo porque hay más... Se van a quedar fuera centrales, mediocentros o gente de arriba", argumentaba el técnico en su comparecencia de prensa.

Curiosamente Joan Jordán se marchó cedido al Alavés por petición expresa de Luis García Plaza, pero el futbolista apenas jugó dos partidos completos. En su día se produjo cierto desaire con el jugador, que llegó a reconocer que "si te cortan los minutos es más difícil" y en Nervión su situación no dista mucho de la experimentada en Mendizorroza. Conviene recordar que estos serán los últimos meses del futbolista en el Sevilla FC, dado que termina contrato el próximo 30 de junio. Y quién sabe si lo hará sin disputar un solo minuto más.