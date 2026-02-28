Basilio García Sevilla, 28 FEB 2026 - 17:06h.

El colegiado vasco volverá a dirigir un Betis-Sevilla más de cuatro años después

Cuándo podrá contar el Sevilla con Almeyda, Jordán y Juanlu y qué partidos se pierden

Compartir







La historia del derbi sevillano vivió un antes y un después el 15 de enero de 2022. Han pasado ya más de cuatro años, pero pocos olvidan el ‘derbi del palo’, conocido así por el objeto que impactó en la cabeza de Joan Jordán al filo del descanso, en eliminatoria de los octavos de final de la Copa del Rey de aquel año, que acabaría alzando el Real Betis Balompié con la satisfacción doble de haber dejado al Sevilla FC en el camino, en un partido que acabó a puerta cerrada un día más tarde de que fuera suspendido.

Sobre aquel partido y lo sucedido han corrido ríos de tinta, y curiosamente este domingo en el Estadio de La Cartuja estará sobre el césped uno de los protagonistas de lo sucedido. Otro, que podría haber estado, no se desplazará siquiera al recinto cartujano al encontrarse sancionado.

PUEDE INTERESARTE Joan Jordán negocia su salida del Sevilla

El primero es Ricardo de Burgos Bengoetxea. El árbitro vasco ha sido el designado por el CTA para dirigir el duelo de máxima rivalidad sevillana, algo que hará cuatro años después de haber sido quien recogiera el palo del suelo tras impactar en la cabeza de Joan Jordán, y decidiera decretar la suspensión del partido. Era el que más cerca se encontraba del futbolista cuando recibió el impacto.

Será el segundo derbi del vizcaíno, uno de los colegiados con más solera del discutido panorama arbitral español. Estará asistido en el VAR por el gallego Javier Iglesias Villanueva, y entre los dos tienen la papeleta de dirigir un partido de máxima tensión en uno de los momentos más críticos que se le recuerdan al arbitraje.

PUEDE INTERESARTE Jordán vuelve al Sánchez-Pizjuán con una sonora pitada

Joan Jordán, sancionado

El otro gran protagonista de aquel encuentro fue Joan Jordán. La cabeza del catalán fue el lugar donde impactó el palo de bandera lanzado desde la grada de Gol Sur, y desde entonces prácticamente no ha regresado al estadio del Real Betis.

Ese mismo año, pero en noviembre, Jorge Sampaoli le colocó como titular y le sustituyó en el minuto 77 por Dolberg. Cuatro minutos más tarde, Gudelj hizo el gol del empate. Desde entonces, el de Regencós no ha vuelto a jugar contra el Betis, ni con la camiseta sevillista ni con la del Deportivo Alavés. Volvió al Villamarín en abril de 2024, pero no salió del banquillo.

Joan Jordán no estará este domingo en La Cartuja al cumplir su segundo partido de sanción. El catalán, justo después de que Galech Apezteguía expulsara a Almeyda en el partido ante el Alavés, reclamó un saque de banda mal sacado por su exequipo, y el colegiado navarro no dudó en enseñarle una tarjeta roja por la que le han caído dos partidos de sanción.