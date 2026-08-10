Basilio García Sevilla, 10 AGO 2026 - 09:51h.

El club del área metropolitana de Lisboa le firmará por dos temporadas

Con Jordán, menos es más

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El Sevilla FC está muy cerca de dejar casi culminada la operación salida con la marcha de Joan Jordán. El catalán, uno de los sueldos más altos de la plantilla, acaba contrato el próximo 30 de junio de 2027, pero su futuro está en Portugal. Concretamente, en el Estrela Amadora.

Según ha informado el periodista portugués Sebastiao Sousa-Pinto, el de Regencós tiene previsto someterse este lunes a los reconocimientos médicos con el club de Amadora, una población del área metropolitana de Lisboa a pocos kilómetros al noroeste de la capital lusa, con el que firmará para las próximas dos temporadas.

Lo hará tras desvincularse del Sevilla, que en principio le pagará más de la mitad del salario que le queda por cobrar en Nervión, aunque finalizará una de las relaciones más caras de las que arrastra de la época de bonanza económica de la entidad.

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Entre salario y amortización, el coste anual de Joan Jordán se aproxima a los siete millones de euros, por lo que cualquier ahorro repercutirá positivamente en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva, el gran talón de Aquiles del club en los últimos años.

Joan Jordán y el Estrela Amadora

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Sin apenas minutos en la última temporada, Joan Jordán no ha puesto demasiadas facilidades en su adiós -como ocurrió cuando se marchó al Deportivo Alavés- y en el mercado tampoco han aparecido demasiadas alternativas, por lo que esta oportunidad de salir a Portugal es entendida por todas las partes como la adecuada.

El jugador fue apartado del equipo desde el segundo día de entrenamientos de pretemporada, una decisión que no le sentó nada bien pero que, en cierto modo, le ha dado un empujoncito para buscar una salida.

El Estrela Amadora es un equipo fundado en 2020, recogiendo el testigo de un CF Estrela Amadora con origen en 1932 que desapareció. Se fusionaron el Clube Desportivo Estrela y el Club Sintra Football, con el voto afirmativo del 92% de los socios. Se convirtieron en una sociedad anónima deportiva, y tomaron el escudo y colores del equipo original. Comenzó a competir en la 2020/21 en la tercera división, pero en la 2022/23 ascendió a la Primeira Liga y allí continúa desde entonces. La pasada temporada acabó solo dos puntos por encima de los puestos de descenso, en la 15ª posición.