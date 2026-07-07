Las razones de las ausencias de Joan Jordán, Gattoni y Cardoso

Pepe Jiménez Sevilla, 07 JUL 2026 - 10:59h.

Los tres futbolistas están llamados a salir este mismo verano

Joan Jordán, Gattoni y Cardoso se suman a la lista de ausencias en el Sevilla

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El Sevilla completó su tercera sesión de entrenamiento de la semana este martes sobre el verde de la ciudad deportiva con Gabriel Suazo como espectador de lujo y con multitud de ausencias, entre ellas las de Joan Jordán, Fede Gattoni y Fabio Cardoso, hombres llamados a salir que, tal y como confirmó la entidad están trabajando en un grupo diferente al resto.

Porque tras conocer que tanto Rafa Mir con Tanguy Nianzou se ausentaron este lunes del entreno por estar trabajando en sus respectivas salidas, las bajas de Joan Jordán, Fede Gattoni y Fabio Cardoso este martes en el césped levantaron todo tipo de alarmas.

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Alarmas por una posible o cercana salida e incluso alarmas, que sería el peor caso, por posibles molestias físicas o lesiones más graves -como la de Alfon, que estará siete u ocho semanas ausente- que torpedearan su adiós, como ocurrió el pasado año con Joan Jordán cuando tuvo que ser operado.

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Tal y como explica la entidad, los tres jugadores trabajan en un grupo diferente a la espera de resolver sus situaciones contractuales, por lo que parece evidente que Luis García Plaza no cuenta con ellos y deberán buscar una salida en este mercado veraniego.

Así lo ha explicado el Sevilla:

"La primera plantilla del Sevilla FC prosigue su trabajo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Tras el primer día de entrenamientos, este martes el grupo se ejercitó a las órdenes de Luis García, con presencia de mucho balón y ante la mirada de Gabriel Suazo, quien ya ha regresado de su periodo de vacaciones y se incorporará en breve al trabajo coral.

Por su parte, Gattoni, Cardoso y Joan Jordán trabajaron en otro grupo mientras se resuelven sus respectivas situaciones.

Esta tarde, a partir de las 18:30 horas, segunda sesión de la jornada".