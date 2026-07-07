El Betis negocia con el Real Madrid para intentar rebajar el precio de Fran García

Álvaro Borrego 07 JUL 2026 - 11:24h.

Ya se ha producido un primer diálogo formal entre clubes, aunque por el momento el precio sigue siendo elevado para el Betis

Fran García y la foto de la camiseta del Betis en plenos rumores sobre su fichaje

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El trabajo no cesa en el Real Betis y una vez concretada la llegada de Facundo Bernal la dirección deportiva se centra ahora en la búsqueda de un delantero y un lateral izquierdo, posiciones prioritarias en este tramo de mercado. Entre los favoritos para perfilar ese carril zurdo se encuentra Fran García, futbolista de 26 años que no cuenta para José Mourinho. El jugador está en la short list de Manu Fajardo para darle un salto de calidad a esa posición y, según ha podido saber ElDesmarque, durante los últimos días se han activado de manera formal las negociaciones con el Real Madrid con el propósito de encontrar un punto de entendimiento, aunque desde el club reconocen que es algo que se trata a fuego lento y de poder concretarse no tendría una resolución inmediata ni mucho menos.

Si hace unas semanas el club le trasladó su deseo al futbolista, la novedad más reseñable es que se mantiene abierto el diálogo entre clubes, con el Real Betis intentando rebajar el importe. En Heliópolis ya conocen el precio de salida del jugador, por el momento algo lejos de lo que están dispuestos a desembolsar, aunque la intención pasa por seguir apretando para que el conjunto blanco complazca el deseo del madrileño y que finalmente termine rebajando sus pretensiones. Todo ello sin perder la perspectiva y siendo conscientes de que el Real Madrid es uno de los negociadores más exigentes del planeta.

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Al lateral izquierdo le atrae la posibilidad de recalar en Heliópolis, donde tendría un rol más protagonista, y es de sobra conocedor del deseo del Real Betis, que lo lleva siguiendo durante varios años e incluso tanteó su incorporación en mercados anteriores. Sin ir más lejos, Fran García coincidió con Manu Fajardo cuando este ejerció como secretario técnico en el Rayo Vallecano, justo antes de dar el salto al Real Madrid. José Mourinho cuenta con Cucurella y con Álvaro Carreras como segunda opción, por lo que el lateral tiene permiso para buscar un nuevo destino, siendo la verdiblanca, con el aval de la Champions y la condición de titular, una de las posibilidades más atractivas en el mercado.

Por el momento el Real Madrid pone un precio de salida relativamente alto, siendo un traspaso al que habría que sumar las exigencias salariales del futbolista, lo que dispararían la amortización por encima de los parámetros o límites auto marcados actualmente por el Real Betis. El club sigue trabajando para ganar margen salarial y económico, consciente de que el mercado será largo y de que algunas oportunidades pueden aparecer más adelante. Sea como fuere, Fran García emerge entre sus prioridades. Una apuesta de presente, pero también de futuro.

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Durante las últimas horas, por cierto, los compañeros de El Correo de Andalucía recogieron la llegada del CEO de la entidad, Ramón Alarcón, de su viaje a Madrid, aunque el motivo de su traslado poco tiene que ver con posibles negociaciones, a pesar de lo filtrado, y sí con unos temas que tenía que acometer con LaLiga, habituales en el día a día de su trabajo.