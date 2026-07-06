María Trigo Sevilla, 06 JUL 2026 - 15:14h.

El Betis tiene que fichar a un lateral izquierdo y tiene en su agenda al jugador del Real Madrid

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No es ningún secreto que el Real Betis está interesado en Fran García. Fichar a un lateral izquierdo de garantías es uno de los principales deberes que tiene la dirección deportiva verdiblanca este verano. El defensor del Real Madrid está marcado en rojo en la agenda bética, aunque todos son conscientes de la tremendas dificultades de una operación que no se espera que sea rápida.

Con el mercado de fichajes abierto cualquier gesto se mira con lupa y en las últimas horas las redes sociales de Fran García han mostrado un hecho curioso. Y es que el futbolista se ha dejado ver entrenando antes del inicio de la pretemporada con el Madrid con una camiseta verdiblanca... pero no del Betis.

En las stories de su Instagram aparece Fran García con la camiseta visitante del Manchester United de la temporada 23/24. El caso es que a su izquierda sí que aparece un amigo del futbolista con una elástica verdiblanca de la campaña 18/19. La persona que aparece a su lado derecho luce una equipación del San Agustín de Guadalix, un pequeño municipio de la Comunidad de Madrid.

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¿Cómo está lo de Fran García?

El lateral izquierdo es conocedor del deseo del Betis, que lo lleva siguiendo durante varios años e incluso tanteó su incorporación en mercados anteriores. Sin ir más lejos, Fran García coincidió con Manu Fajardo cuando este ejerció como secretario técnico en el Rayo Vallecano, justo antes de dar el salto al Real Madrid. José Mourinho cuenta con el recién fichado Marc Cucurella como su principal baza para esa posición y con Álvaro Carreras como segunda opción. Además, aunque esté lesionado para varios meses y a la espera de ver qué pasa, el cuadro blanco también tiene en su plantilla a Ferland Mendy.

Fran García, que en agosto cumplirá 27 años, ya sabe que tendrá que buscar un nuevo destino, siendo el Betis, con el aval de la Champions League y la condición de titular, una opción posible y atractiva.