El Betis espera al delantero

Álvaro Borrego 01 JUL 2026 - 11:13h.

El Betis trabaja en la llegada del delantero toda vez que con Cucho en el Mundial y Aitor Ruibal lesionado el equipo empezará la pretemporada sin un ariete natural en el primer equipo

Los agentes de Julian Brandt se reúnen con Manu Fajardo en la ciudad deportiva del Betis

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Hoy miércoles 1 de julio se abre de manera oficial el mercado de fichajes. Uno de los periodos más exigentes, sino el que más, para la dirección deportiva que encabeza Manu Fajardo, quien afronta la difícil misión de rejuvenecer la plantilla, generar plusvalías positivas y a su vez encontrar con la fórmula que permita dar al Real Betis un salto de calidad en el año del regreso a la Champions League. Todo ello con un presupuesto relativamente similar al de la pasada campaña, por lo que será vital acertar en los refuerzos para no bajar el nivel competitivo del plantel. Entre las prioridades absolutas está la hoja de ruta para firmar al menos un delantero (con posibilidad de firmar otro), posición para la cual Manuel Pellegrini no tiene efectivos de cara a este inicio de pretemporada.

La idea pasa por retener a Cucho Hernández -que despierta interés en grandes clubes- y acudir al mercado en busca de un delantero de garantías, contrastado y con capacidad de ofrecer rendimiento inmediato. Para esta posición la dirección deportiva trabaja con altura de miras, sondeando opciones que no solo dosifiquen los esfuerzos del colombiano, sino que tenga la calidad suficiente como para incluso pelear la titularidad o poder llegar a coincidir con el cafetero. Un perfil más rematador, más directo. Una posición para la que se barajan nombres como Igor Matanovic, avanzado por este periódico, aunque por el momento hay evidentes diferencias económicas entre clubes. Pero el trabajo no acaba ahí.

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El Real Betis pretende completar la plantilla con un tercer delantero, posición para la cual hay varios escenarios. Una de las opciones que se valora es apostar por un joven talento en vistas a medio plazo, con el propósito de que vaya sumando minutos y aporte goles pero que acepte un rol un poco más secundario. Un lugar que puede ocupar un refuerzo (posibilidad que está sobre la mesa) o un jugador tipo Gonzalo Petit, quien debe regresar en verano y empezará la pretemporada con Manuel Pellegrini, quien decidirá sobre darle continuidad o encontrar una nueva cesión para el uruguayo, todavía con el hándicap de ocupar plaza de extracomunitario.

La última opción que se valora es dejar ese espacio para que puedan ocuparlo algunos canteranos, dado que el propósito del club sigue pasando porque la cantera cada vez tenga mayor protagonismo en el primer equipo, con lo que eso supone para futuras plusvalías.

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Sin ir más lejos, estos últimos serán los protagonistas del principio del verano. Con Cucho Hernández en el Mundial y el polivalente Aitor Ruibal lesionado, y si no llega algún refuerzo antes de la próxima semana, a día de hoy el Real Betis prevé empezar la pretemporada sin delanteros del primer equipo en nómina, siendo Gonzalo Petit, que vuelve tras cesión, Pablo García y algún canterano más los que desempeñen ese rol en los primeros días de verano. Un escenario que obliga a redoblar los esfuerzos de la dirección deportiva, convencida de terminar perfilando un ariete que esta vez sí le ofrezca garantías en la rotación al equipo.