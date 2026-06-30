El Betis valora varias fórmulas para la salida de Guilherme, que cuenta con tres ofertas

Álvaro Borrego 30 JUN 2026 - 14:18h.

Albacete, Andorra y Córdoba están muy interesados por la situación del guardameta

Los agentes de Julian Brandt se reúnen con Manu Fajardo en la ciudad deportiva del Betis

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El Real Betis Balompié busca una salida para Guilherme Fernandes, quien tras su cesión en el Valladolid afronta su último año de contrato con la disciplina andaluza. El guardameta luso no tiene sitio en el primer equipo, al que dará el salto Manu González, y el club espera obtener algo de rédito económico por su salida, ya sea a través de una venta o dejándolo salir a coste cero a cambio de guardarse un porcentaje sustancial de sus derechos, posibilidad que a estas horas cobra fuerza. Según ha podido saber ElDesmarque, Albacete, Córdoba y Andorra son los tres clubes que han trasladado al club su idea de firmarlo, algo que debe valorar el arquero en los próximos días.

El arquero concretó su renovación justo antes de salir al Pucela y tiene contrato hasta 2027, siendo este el último verano en el que en Heliópolis podrían hacer caja por él, aunque sobre la mesa está la posibilidad de dejarlo salir a cambio de quedarse con un porcentaje de sus derechos. El Real Betis acordó el pasado verano una cesión que incluía una opción de compra de unos 500.000 euros que se convertiría en obligatoria si el Valladolid lograba el ascenso, además de una posibilidad de recompra que el Real Betis podía guardarse durante dos ventanas diferentes, pero la imposibilidad del club blanquivioleta de hacerse con los servicios de un futbolista con la dimensión de su salario han terminado con el portugués de vuelta.

La pasada campaña fue el portero titular del filial, con el que jugó 35 partidos y dejó su portería a cero en diez ocasiones. Con el primer equipo verdiblanco llegó a ir convocado en la mitad de las jornadas de LALIGA EA Sports, en 19 ocasiones, pero no disputó minuto alguno. La idea del Real Betis era que el jugador dispusiera de minutos en una categoría superior a la Primera RFEF en la que ha jugado el segundo equipo, y que pudiese seguir creciendo como portero, pero la irrupción de Manu González (19 años) le deja sin sitio. Ahora debe valorar qué es lo mejor para su futuro, con Córdoba, Albacete y Andorra como tres de los mejores posicionados.