Javi Rayo 06 JUL 2026 - 08:18h.

Carlo Ancelotti lo confirma, no estaba pensando que Vinicius tirara el penalti

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Todo son lágrimas en Brasil después de que Erling Haaland y Nyland hayan apeado al combinado brasileño de los cuartos de final del Mundial. Uno de los futbolistas más señalados en el país sudamericano está siendo Vinicius. Muchos aficionados no entiende por qué el jugador del Real Madrid no tiró el primer penalti que acabó fallando Bruno Guimaraes. Carlo Ancelotti, en la rueda de prensa post partido, ha asumido la culpa y ha desvelado que fue él quien ordenó que no lo tirara.

Vinicius, objeto de críticas en Brasil

El técnico italiano explicó ante la prensa brasileña que su equipo y él habían estudiado los lanzamientos de penaltis de sus jugadores durante el último año y que la estadística decía que debía ser Guimaraes y no Vinicius quien lanzara desde los once metros. Así de simple. "Hicimos una estadística del último año, de nuestros lanzadores y también de los rivales. El mejor en la Selección era Raphinha, que en ese momento no estaba en el campo, después Neymar, después Igor Thiago, después Martinelli y después Bruno Guimaraes. Escogimos a Bruno Guimaraes porque era el mejor de los que estaban en el campo", desvelaba Carlo Ancelotti.

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Una estadística que no deja en muy buen lugar a Vinicius. Hasta cinco futbolistas -como mínimo- tenía Carlo Ancelotti en su mente como preferencia antes de ver a Vinicius patear un penalti. Una razón matemática que explica que incluso el jugador del Real Madrid podría no haber tirado ni un penalti en la tanda en el caso de que Brasil hubiera conseguido forzarla.

Vinicius se va del Mundial con cuatro goles y una asistencia -mismos números que lleva Jude Bellingham con Inglaterra- pero con la sensación de sus compatriotas de que no se echó el equipo a la espalda en el partido más importante de la historia reciente del combinado nacional brasileño.