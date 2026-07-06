Fran Duarte Madrid, 06 JUL 2026 - 12:16h.

La UEFA no se ha quedado callada tras el escándalo en el 'caso Balogun' y clama contra la FIFA por haber suspendido la sanción del jugador de Estados Unidos

Estados Unidos presiona y la FIFA le quita la sanción a Balogun con celebración de Donald Trump y enfado de Bélgica

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La UEFA ha sorprendido con un comunicado después de que la FIFA tomase la decisión de suspender la sanción a Folarin Bolagun por la tarjeta roja que vio en el partido contra Bosnia y Herzegovina. El futbolista norteamericano fue expulsado con roja directa después de una fea entrada por detrás con los tacos a un rival. Una decisión que se tomó después del aviso del VAR al colegiado para revisar la jugada que, después de revisar la acción en el monitor, no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

Ahora la FIFA ha decidido suspender esa sanción hasta después del Mundial por lo que Balogun podrá jugar el partido de octavos contra Bélgica. Hasta Donald Trump ha presionado a la organización del Mundial para conseguir esta suspensión y ha conseguido salirse con la suya. Por eso desde UEFA avisan del precedente que sienta la FIFA con esta decisión considerando que han traspasado una línea roja que vulnera el cumplimiento de las reglas, la credibilidad y la integridad del juego.

El comunicado de la UEFA a la FIFA por la tarjeta roja de Balogun

“La decisión de ayer de suspender durante un año, a modo de prueba, la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun, traspasó una línea roja.

El fútbol, como cualquier otro deporte, se rige por reglas que constituyen la base de una competición justa, honesta y transparente. A veces, las reglas son susceptibles de interpretación. En este caso, no. Una suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un organismo competente para su aplicación. Es un principio consagrado en el reglamento, que no puede estar sujeto a excepciones, y mucho menos en medio de un torneo donde otros jugadores se han encontrado en la misma situación y han cumplido su suspensión con regularidad.

Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada. Asimismo, esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición.

El fútbol es el deporte más querido del mundo porque es un juego hermoso y goza de confianza porque se juega en todas partes con las mismas reglas. Un torneo nunca es un evento aislado y, si se trata de la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas para el fútbol en su conjunto.

Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan insólita, incomprensible e injustificable”.