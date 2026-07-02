La 'ganga' Tillman se presenta y Balogun sigue encareciéndose: las notas del Estados Unidos - Bosnia

Estados Unidos sigue con paso firme en su Mundial (2-0)
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Estados Unidos ya está en octavos de final del Mundial tras una cómoda victoria ante una Bosnia que no propuso demasiado. Balogun al filo del descanso y Tillman de falta directa fueron los autores de los tantos del conjunto norteamericano. Ponemos nota a los jugadores en el Estados Unidos - Bosnia (2-0).
Las notas de Estados Unidos
M. Freese (7,5): Hizo tres paradas de mérito a los tres únicos tiros a puerta de Bosnia.
A. Freeman (8): El mejor defensa con diferencia. Fue incisivo en ataque y mantuvo a raya a los atacantes bosnios.
C. Richards (7,5)
T. Ream (7)
A. Robinson (7,5)
W. McKennie (8)
T. Adams (6)
M. Tillman (8): Marcó un golazo de falta directa que cerró el partido.
S. Dest (6)
F. Balogun (7.5): Marcó un golazo de delantero puro. Aprovechó un rechace y definió a la perfección. Acabó expulsado.
C. Pulisic (6)
Pochettino introdujo en los últimos minutos a S. Berhalter (SC), R. Pepi (SC) y G. Reyna (SC).
Las notas de Bosnia
N. Vasilj (3): Ni una sola parada en todo el partido y encajó dos goles.
A. Dedic (6)
N. Katic (4): Muy pobre en los duelos, sólo dos recuperaciones.
T. Muharemovic (6): El mejor defensa de Bosnia. 11 despejes, dos recuperaciones, tres intercepciones y sólido en la zaga.
S. Radeljic (5)
S. Kolasinac (5)
A. Gigovic (5)
I. Sunjic (4): Por sus botas debía pasar la creación de juego de Bosnia, no estuvo a la altura.
K. Alajbejovic (4)
E. Dzeko (3): Muy lejos del delantero que fue, no remató ni una sola vez en todo el partido.
E. Demirovic (5,5): Fue el que más lo intentó con dos remates a puerta, pero se encontró con el portero de EE.UU.
Barbarez introdujo en la segunda parte a Bajraktarevic (5), Tahirovic (4), Mahmic (5), Tabakovic (SC) y Memic (SC).