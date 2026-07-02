La 'ganga' Tillman se presenta y Balogun sigue encareciéndose: las notas del Estados Unidos - Bosnia

Javi Rayo 02 JUL 2026 - 07:55h.

Estados Unidos sigue con paso firme en su Mundial (2-0)

Tielemans pasa de pelearse a vestirse de héroe en un Bélgica-Senegal para la historia: notas y puntos

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Estados Unidos ya está en octavos de final del Mundial tras una cómoda victoria ante una Bosnia que no propuso demasiado. Balogun al filo del descanso y Tillman de falta directa fueron los autores de los tantos del conjunto norteamericano. Ponemos nota a los jugadores en el Estados Unidos - Bosnia (2-0).

Las notas de Estados Unidos

M. Freese (7,5): Hizo tres paradas de mérito a los tres únicos tiros a puerta de Bosnia.

A. Freeman (8): El mejor defensa con diferencia. Fue incisivo en ataque y mantuvo a raya a los atacantes bosnios.

C. Richards (7,5)

T. Ream (7)

A. Robinson (7,5)

W. McKennie (8)

T. Adams (6)

M. Tillman (8): Marcó un golazo de falta directa que cerró el partido.

S. Dest (6)

F. Balogun (7.5): Marcó un golazo de delantero puro. Aprovechó un rechace y definió a la perfección. Acabó expulsado.

C. Pulisic (6)

Pochettino introdujo en los últimos minutos a S. Berhalter (SC), R. Pepi (SC) y G. Reyna (SC).

Las notas de Bosnia

N. Vasilj (3): Ni una sola parada en todo el partido y encajó dos goles.

A. Dedic (6)

N. Katic (4): Muy pobre en los duelos, sólo dos recuperaciones.

T. Muharemovic (6): El mejor defensa de Bosnia. 11 despejes, dos recuperaciones, tres intercepciones y sólido en la zaga.

S. Radeljic (5)

S. Kolasinac (5)

A. Gigovic (5)

I. Sunjic (4): Por sus botas debía pasar la creación de juego de Bosnia, no estuvo a la altura.

K. Alajbejovic (4)

E. Dzeko (3): Muy lejos del delantero que fue, no remató ni una sola vez en todo el partido.

E. Demirovic (5,5): Fue el que más lo intentó con dos remates a puerta, pero se encontró con el portero de EE.UU.

Barbarez introdujo en la segunda parte a Bajraktarevic (5), Tahirovic (4), Mahmic (5), Tabakovic (SC) y Memic (SC).