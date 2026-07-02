Camara derribó a Tielemans y el VAR avisó al colegiado sobre la bocina

Tielemans pasa de pelearse a vestirse de héroe en un Bélgica-Senegal para la historia: notas y puntos

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Final heroico y trágico en el partido entre Bélgica y Senegal. Y con un toque de surrealismo. La selección belga se ha metido en octavos de final del Mundial 2026 de manera milagrosa, pues perdía 0-2 en el minuto 86'. Lukaku y Tielemans marcaron dos goles de manera consecutiva y llevaron el encuentro a la prórroga. Y en el 120', sobre la bocina, el VAR avisó de un derribo de Camara sobre Tielemans que acabó en revisión, penalti y gol del propio Tielemans para hacer el 3-2 en el 125'.

Ese tramo final tuvo de todo. El derribo de Camara sobre Tielemans se produjo en el 118', pero el penalti no se lanzó hasta el 125'. ¿Qué pasó entre madias? El árbitro no había señalado penalti, Lukebakio manzó el balón al larguero y desde el VAR tardaron cerca de 2 minutos en avisar al colegiado para que revisara el monitor. Allá fue y, tras ver varias repeticiones de una jugada que iba a ser determinante, señaló la pena máxima.

Pero de repente, Pathe Ciss estaba tendido sobre el punto de penalti. No era un rezo, no era un ritual, sino que se dolía de un golpe en el vientre de un jugador belga. Las repeticiones mostraron que había sido poca cosa, pero el jugador del Rayo intentó perder tiempo y desconcentrar al lanzador.

Lukaku cogió finalmente la pelota y, cuando parecía que iba a lanzar, cedió el balón a Tielemans, que le pegó de maravilla a la escuadra para hacer el 3-2 en el minuto 125, así que el colegiado tuvo que añadir bastante. El partido se alargó y acabó con una mano en la frontal del área de Bélgica que casi acaba en penalti.

Pape Matar Sarr cogió la pelota... pero la mandó a las nubes. Era el minuto 132. Y, ahí sí, acabó el encuentro con los belgas en octavos cuando en el 86' parecían muertos.