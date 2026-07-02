Rueda de prensa previa al España-Austria de octavos del Mundial

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Luis de la Fuente ha pasado este miércoles por sala de prensa en la previa del partido de España ante Austria, con un billete a octavos de final del Mundial 2026 en juego. El seleccionador, entre otras cosas, ha hablado del estado de los lesionados y ha calificado de "milagroso" lo sucedido con Nico Williams, Víctor Muñoz y, sobre todo, Yeremy Pino.

"Lo de Yeremy ha sido milagroso. No es nada importante, ha entrenado con total normalidad", ha declarado el seleccionador, apenas cuatro días después de que sufriera una lesión en el hombro que, aparentemente, le iba a hacer despedirse del Mundial.

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Algo similar pasa con Nico Williams: "Gracias a Dios, tiene unas molestias moderadas. Le impiden jugar mañana, pero somos muy optimistas y, de cara al próximo partido, si tuviéramos el acierto de pasar, estaría", expresó De la Fuente. No tiene lesión, sino que todo se queda en una sobrecarga. Y eso que hace apenas tres días el futbolista publicó una dura carta en la que hablaba del peor momento de su vida. Por contra, si España llega a octavos podría estar disponible.

El tercer protagonista es Víctor Muñoz, que llegó lesionado y todavía no está para jugar: "Ha entrenado con normalidad, pero lleva tiempo sin competir y, dependiendo de cómo esté el partido, veríamos", respondió.

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En cuanto a Lamine Yamal, asegura que "ya está para jugar todo lo que se le exija" y que los servicios médicos de la selección han sido "muy prudentes con los tiempos".

Otros nombres propios fueron Marcos Llorente y Pedro Porro, futbolistas "con características diferentes" para el seleccionador. "Con un equipo más replegado tiene un ventaja Pedro, pero Marcos puede repetir esfuerzos de una forma sensacional. Cuando vemos cómo queremos atacar y defender al rival, nos decidimos, pero los cambios no se producen porque esté más o menos acertado, sino por ver quiénes son los que mejor se adaptan", respondió.